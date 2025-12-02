39 из 62 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной

$42.270.07
Эксклюзив
06:00 • 3660 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 18236 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 32852 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 25752 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 26312 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 26716 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23351 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23854 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47801 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20771 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News
1 декабря, 23:05 • 10285 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ
2 декабря, 00:09 • 11898 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории
02:19 • 10777 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский
02:53 • 9432 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины
04:03 • 9752 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 3662 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
1 декабря, 16:00 • 22838 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
1 декабря, 12:30 • 29826 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
1 декабря, 09:30 • 38344 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47801 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25934 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53 • 28801 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59 • 85614 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36 • 61477 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49 • 77771 просмотра
39 из 62 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В ночь на 2 декабря рф запустила по Украине 62 ударных БПЛА, из которых 39 были сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 20 беспилотников в 8 локациях по всей стране.

39 из 62 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной

рф в ночь на 2 декабря запустила по Украине 62 дрона, 39 из них сбили или подавили, но есть попадания 20-ти в 8 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 декабря (с 18:00 1 декабря) враг атаковал 62-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ АР Крыма и Донецка, более 35 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

рф снова атаковала юг Одесской области: есть перебои со светом02.12.25, 08:41 • 428 просмотров

Юлия Шрамко

