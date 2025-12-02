39 из 62 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной

рф в ночь на 2 декабря запустила по Украине 62 дрона, 39 из них сбили или подавили, но есть попадания 20-ти в 8 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 декабря (с 18:00 1 декабря) враг атаковал 62-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ АР Крыма и Донецка, более 35 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

