Ексклюзив
06:00 • 3600 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 18207 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 32823 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 25728 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 26294 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 26704 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 23346 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23853 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 47782 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20771 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
39 з 62 запущених рф дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У ніч на 2 грудня рф запустила по Україні 62 ударні БпЛА, з яких 39 були збиті або придушені. Зафіксовано влучання 20 безпілотників у 8 локаціях по всій країні.

39 з 62 запущених рф дронів знешкодили над Україною

рф у ніч на 2 грудня запустила по Україні 62 дрони, 39 з них збили або придушили, але є влучання 20-ти у 8 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 грудня (з 18:00 1 грудня) ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф знову атакувала південь Одещини: є перебої зі світлом02.12.25, 08:41 • 410 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк