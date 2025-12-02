39 з 62 запущених рф дронів знешкодили над Україною

рф у ніч на 2 грудня запустила по Україні 62 дрони, 39 з них збили або придушили, але є влучання 20-ти у 8 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 грудня (з 18:00 1 грудня) ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

