39 з 62 запущених рф дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
У ніч на 2 грудня рф запустила по Україні 62 ударні БпЛА, з яких 39 були збиті або придушені. Зафіксовано влучання 20 безпілотників у 8 локаціях по всій країні.
рф у ніч на 2 грудня запустила по Україні 62 дрони, 39 з них збили або придушили, але є влучання 20-ти у 8 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 грудня (з 18:00 1 грудня) ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
