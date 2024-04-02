3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману

Трем лицам сообщено о подозрении в нанесении 3,2 млн грн убытков стратегическому государственному предприятию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о гендиректоре государственного предприятия Леониде Шимане. Это его не первое подозрение. В феврале 2023 года в суд было направлено дело в отношении него по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что нанесли государству более 43,3 млн грн убытков.

2 апреля 2024 года на Днепропетровщине под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ при оперативном сопровождении сотрудников СБУ разоблачена схема завладения средствами ГП и нанесения этому предприятию ущерба в виде упущенной выгоды. - говорится в сообщении.

Детали

На сегодня по делу сообщено о подозрении:

- руководителю ГП;

- бенефициарному владельцу частного предприятия

- и бухгалтеру частного предприятия.

Сообщается, что действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 УК Украины

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Так, в течение 2015-2016 годов руководитель ГП, которое основано государством, является ключевым предприятием для обороны и безопасности государства и в период с 2002 по 2018 принадлежало к сфере управления Государственного космического агентства Украины (сейчас находится в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины), вступил в сговор с бенефициарным владельцем частной компании. - отмечается в сообщении.

В САП сообщают, что согласно заключенному с государственным предприятием договору, после получения 40% предоплаты частная компания должна была поставить измерительный прибор на завод, но несмотря на наличие необходимого товара и получения предоплаты не делала этого. Позже на основании дополнительного соглашения действие договора прекращено, а в тендере на нового поставщика соучастниками обеспечена победа той же частной компании.

Сообщается, что по новому договору частная компания поставила измерительные приборы, но уже по завышенным ценам, что сопровождалось подделкой документов при прохождении таможенных процедур (в части декларирования цен на приборы, значительно выше, чем рыночные) и во время тендера (в части создания искусственной конкуренции путем привлечения формального и подконтрольного участника тендера с худшим предложением поставки, чем у частной компании).

В результате реализации этой схемы госпредприятие переплатило за поставленную продукцию 2,3 млн грн, а также понесло убытки в размере 853 тыс. грн в связи с упущенной выгодой вследствие непринятия мер к применению штрафных санкций к поставщику. Интересен факт, что за реализацию схемы компания-поставщик перевела на зарубежный счет компании жены чиновника ГП, зарегистрированной на Маршалловых Островах, 43,5 тыс. евро под видом оплаты за агентские услуги. - информирует САП.

Кроме того, в САП отметили, что во время досудебного расследования НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в 12 иностранных юрисдикций, в частности Княжества Лихтенштейн, Латвии и Чехии. Полученные ответы легли в основу доказательной базы стороны обвинения.