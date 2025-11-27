$42.300.10
Эксклюзив
15:25 • 5686 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 13579 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 11413 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 15909 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 13096 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 11606 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15817 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11324 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11246 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13812 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl
28 ноября в Украине будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 202 просмотра

28 ноября во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения будут применяться с 00:00 до 23:59, охватывая от 0,5 до 2,5 очередей потребителей.

28 ноября в Украине будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, без света будут от 0,5 до 2,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 28 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Как сообщили в компании, время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно

- говорится в сообщении.

Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях26.11.25, 10:27 • 23773 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина