28 ноября в Украине будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
28 ноября во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения будут применяться с 00:00 до 23:59, охватывая от 0,5 до 2,5 очередей потребителей.
Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, без света будут от 0,5 до 2,5 очередей, передает УНН.
Завтра, 28 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Как сообщили в компании, время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно
