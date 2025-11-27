28 листопада в Україні діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
28 листопада в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 23:59, охоплюючи від 0,5 до 2,5 черг споживачів.
Завтра, 28 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Як повідомили у компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо
