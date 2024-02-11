11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака
Киев • УНН
Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.
Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке, пишет УНН.
Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2015 году.
Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках. Она занималась математикой и астрономией, изобрела астролябию, дистиллятор и принцип пузырькового эффекта Значительным является вклад Гипатии в алгебру и геометрию.
Первой женщиной - лауреатом Нобелевской премии в 1903 году стала Мария Склодовская-Кюри.
Женщинам принадлежат не только революционные открытия фундаментальной науки, но и технические изобретения, без которых невозможно представить настоящее. В частности, посудомоечную машину придумала именно женщина - американка Джозефина Кокрейн еще в 1886 году.
"Дворники" для автомобилей в 1903 году запатентовала Мэри Андерсон, а в 1917 году Эль Долорес Джонс изобрела автомобильный глушитель.
В 1983 году, накануне Дня Святого Валентина, в США именно 11 февраля был учрежден День брака, который довольно быстро стал популярным во многих других странах.
Цель события - донесение до людей мысли о том, как важно создавать семью и беречь ее.
С 2022 года 11 февраля в Украине отмечают День работников органов Регистрации актов гражданского состояния (РАГСа).
Именно эти люди помогают изменить гражданство, фамилию или имя, оформляют усыновление, рождение, смерть, осуществляют поиски в архивах и, конечно же, проводят церемонию бракосочетания.
Также сегодня отмечается Европейской день службы экстренного вызова 112.
Общеевропейский номер вызова экстренной помощи 112 был введен в использование с 1991 года.
В Украине единый номер службы экстренной помощи пытались запустить еще с 2012 года.
Но соответствующий законопроект был принят только в сентябре 2022 года. С июля 2023 года экстренный номер 112 начал действовать в Киеве. За первые четыре месяца работы операторы киевской службы 112 приняли уже почти 350 тысяч вызовов.
С декабря 2023 года вызов экстренных служб по единому номеру 112 стал доступным в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.
По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Власа Севастийского, который жил в III-IV веках.
Влас был проповедником и епископом. Обратил в христианство много людей. Также имел дар исцеления.
Во время усиления гонений на христиан, его бросили в тюрьму. По одной версии, он умер в ожидании приговора, по другой - его жестоко пытали, а затем сожгли на костре.
Именины сегодня празднуют Влас, Всеволод, Дмитрий.
11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака
Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.
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