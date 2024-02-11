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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 04:11  •  7484 просмотра

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Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.

Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке, пишет УНН.

Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2015 году.

Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках. Она занималась математикой и астрономией, изобрела астролябию, дистиллятор и принцип пузырькового эффекта Значительным является вклад Гипатии в алгебру и геометрию.

Первой женщиной - лауреатом Нобелевской премии в 1903 году стала Мария Склодовская-Кюри.

Женщинам принадлежат не только революционные открытия фундаментальной науки, но и технические изобретения, без которых невозможно представить настоящее. В частности, посудомоечную машину придумала именно женщина - американка Джозефина Кокрейн еще в 1886 году.

"Дворники" для автомобилей в 1903 году запатентовала Мэри Андерсон, а в 1917 году Эль Долорес Джонс изобрела автомобильный глушитель.

В 1983 году, накануне Дня Святого Валентина, в США именно 11 февраля был учрежден День брака, который довольно быстро стал популярным во многих других странах.

Цель события - донесение до людей мысли о том, как важно создавать семью и беречь ее.

С 2022 года 11 февраля в Украине отмечают День работников органов Регистрации актов гражданского состояния (РАГСа).

Именно эти люди помогают изменить гражданство, фамилию или имя, оформляют усыновление, рождение, смерть, осуществляют поиски в архивах и, конечно же, проводят церемонию бракосочетания.

Также сегодня отмечается Европейской день службы экстренного вызова 112.

Общеевропейский номер вызова экстренной помощи 112 был введен в использование с 1991 года.

В Украине единый номер службы экстренной помощи пытались запустить еще с 2012 года.

Но соответствующий законопроект был принят только в сентябре 2022 года. С июля 2023 года экстренный номер 112 начал действовать в Киеве. За первые четыре месяца работы операторы киевской службы 112 приняли уже почти 350 тысяч вызовов.

С декабря 2023 года вызов экстренных служб по единому номеру 112 стал доступным в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Власа Севастийского, который жил в III-IV веках.

Влас был проповедником и епископом. Обратил в христианство много людей. Также имел дар исцеления.

Во время усиления гонений на христиан, его бросили в тюрьму. По одной версии, он умер в ожидании приговора, по другой - его жестоко пытали, а затем сожгли на костре.

Именины сегодня празднуют Влас, Всеволод, Дмитрий.

Захар Подкидышев

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11 лютого: Міжнародний день жінок та дівчат у науці, Всесвітній день шлюбу
February 11: International Day of Women and Girls in Science, World Marriage Day
Новости по теме

11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.

УНН Lite •   •  7484 просмотра
11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Если западные страны продолжат медлить с оборонной помощью, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны уже в марте, что предоставит больше возможностей российской авиации для нападения.

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Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.

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Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

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Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

На Киевщине активизировали противовоздушную оборону из-за обнаружения вражеских БПЛА

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После загадочной кораблекрушения у берегов Тринидада и Тобаго произошел разлив нефти длиной не менее 15 км, что угрожает коралловым рифам и пляжам.

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Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов

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