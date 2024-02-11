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11 лютого: Міжнародний день жінок та дівчат у науці, Всесвітній день шлюбу

11 лютого: Міжнародний день жінок та дівчат у науці, Всесвітній день шлюбу

Київ • УНН

 • 35203 перегляди

Сьогодні, 11 лютого, відзначається Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Однією з перших жінок, які залишили помітний слід в точних науках, вважають Гіпатію Александрійську, яка жила в IV – V століттях.

Сьогодні, 11 лютого, відзначається Міжнародний день жінок та дівчат у науці, пише УНН.

Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2015 році.

Однією з перших жінок, які залишили помітний слід в точних науках, вважають Гіпатію Александрійську, яка жила в IV – V століттях. Вона займалася математикою та астрономією, винайшла астролябію, дистилятор та принцип бульбашкового ефекту Значним є внесок Гіпатії в алгебру та геометрію.

Першою жінкою – лауреатом Нобелівської премії у 1903 році стала Марія Склодовська-Кюрі.

Жінкам належать не лише революційні відкриття фундаментальної науки, а й технічні винаходи, без яких неможливо уявити сьогодення. Зокрема, посудомийну машину придумала саме жінка - американка Джозефіна Кокрейн ще в 1886 році.

"Двірники" для автомобілів у 1903 році запатентувала Мері Андерсон, а у 1917 році Ель Долорес Джонс винайшла автомобільний глушник.

У 1983 році, напередодні Дня Святого Валентина, у США саме 11 лютого був започаткований День шлюбу, який досить швидко став популярним у багатьох інших країнах.

Мета події - донесення до людей думки про те, як важливо створювати родину та берегти її.

З 2022 року 11 лютого в Україні відзначають День працівників органів Реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу).

Саме ці люди допомагають змінити громадянство, прізвище чи ім’я, оформлюють всиновлення, народження, смерть, здійснюють пошуки в архівах та, звісно ж, проводять церемонію одруження.

Також сьогодні відзначається Європейській день служби екстреного виклику 112.

Загальноєвропейський номер виклику екстреної допомоги 112 був введений у використання з 1991 року.

В Україні єдиний номер служби екстреної допомоги намагалися запустити ще з 2012 року.

Але відповідний законопроект був прийнятий лише у вересні 2022 року. З липня 2023 року екстрений номер 112 почав діяти у Києві. За перші чотири місяці роботи оператори київської служби 112 прийняли вже майже 350 тисяч викликів.

З грудня 2023 року виклик екстрених служб за єдиним номером 112 став доступним у Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Власа Севастійського, який жив у ІІІ-ІV століттях.

Влас був проповідником та єпископом. Навернув у християнство багато людей. Також мав дар зцілення.

Під час посилення гонінь на християн, його кинули до в’язниці. За однією версією, він помер в очікуванні вироку, за іншою – його жорстоко катували, а потім спалили на вогнищі.

Іменини сьогодні святкують Влас, Всеволод, Дмитро.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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