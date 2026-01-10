$42.990.00
9 января, 20:32 • 16052 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 33621 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 32381 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 32343 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 26897 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 21799 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 15844 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13922 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 10109 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13688 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

100 тысяч семей на Днепропетровщине остались без света после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Из-за ночной атаки 100 тысяч семей в Днепропетровской области временно остались без света. Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 17 тысяч домов в Днепре.

100 тысяч семей на Днепропетровщине остались без света после ночной атаки рф

В Днепропетровской области 100 тысяч семей временно остались без света из-за ночной атаки, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога

- говорится в сообщении.

По данным компании, энергетики начали работы сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. По состоянию на 9:00 в Днепре уже запитали почти 17 тысяч домов.

Ночная атака на Днепропетровщину: трое раненых, пожары и обесточивание в городах10.01.26, 08:45

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Днепр
ДТЭК
Кривой Рог