100 тысяч семей на Днепропетровщине остались без света после ночной атаки рф

В Днепропетровской области 100 тысяч семей временно остались без света из-за ночной атаки, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога - говорится в сообщении.

По данным компании, энергетики начали работы сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. По состоянию на 9:00 в Днепре уже запитали почти 17 тысяч домов.

