100 тысяч семей на Днепропетровщине остались без света после ночной атаки рф
Киев • УНН
Из-за ночной атаки 100 тысяч семей в Днепропетровской области временно остались без света. Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 17 тысяч домов в Днепре.
В Днепропетровской области 100 тысяч семей временно остались без света из-за ночной атаки, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога
По данным компании, энергетики начали работы сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. По состоянию на 9:00 в Днепре уже запитали почти 17 тысяч домов.
