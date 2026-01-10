100 тисяч родин на Дніпропетровщині залишились без світла після нічної атаки рф
Київ • УНН
Через нічну атаку 100 тисяч родин у Дніпропетровській області тимчасово залишились без світла. Енергетики вже відновили електропостачання для майже 17 тисяч осель у Дніпрі.
У Дніпропетровській області 100 тисяч родин тимчасово залишились без світла через нічну атаку, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Без електрики залишилась частина мешканців лівого берега Дніпра, а також Саксаганський і частково Покровський райони Кривого Рогу
За даними компанії, енергетики розпочали роботи одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація. Станом на 9:00 в Дніпрі вже заживили майже 17 тисяч осель.
