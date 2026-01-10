100 тисяч родин на Дніпропетровщині залишились без світла після нічної атаки рф

У Дніпропетровській області 100 тисяч родин тимчасово залишились без світла через нічну атаку, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Без електрики залишилась частина мешканців лівого берега Дніпра, а також Саксаганський і частково Покровський райони Кривого Рогу - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, енергетики розпочали роботи одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація. Станом на 9:00 в Дніпрі вже заживили майже 17 тисяч осель.

