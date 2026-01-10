$42.990.00
9 січня, 20:32 • 15833 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 33143 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 32043 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 32027 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 26677 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 21728 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 15798 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13909 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 10106 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13685 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Публікації
Ексклюзиви
100 тисяч родин на Дніпропетровщині залишились без світла після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Через нічну атаку 100 тисяч родин у Дніпропетровській області тимчасово залишились без світла. Енергетики вже відновили електропостачання для майже 17 тисяч осель у Дніпрі.

100 тисяч родин на Дніпропетровщині залишились без світла після нічної атаки рф

У Дніпропетровській області  100 тисяч родин тимчасово залишились без світла через нічну атаку, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Без електрики залишилась частина мешканців лівого берега Дніпра, а також Саксаганський і частково Покровський райони Кривого Рогу 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, енергетики розпочали роботи одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація. Станом на 9:00 в Дніпрі вже заживили майже 17 тисяч осель.

Нічна атака на Дніпропетровщину: троє поранених, пожежі та знеструмлення у містах10.01.26, 08:45 • 1720 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
ДТЕК
Кривий Ріг