Зима в Україні розпочнеться осінньою погодою – прогноз синоптикині на 1 грудня
Київ • УНН
Перші дні грудня в Україні будуть хмарними та вогкими, з туманом і дощами, особливо на півдні, у центральних областях та в Карпатах. Температура повітря 1 грудня очікується +4…+7°С, на півдні до +12°С.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook, що перші дні грудня в Україні будуть переважно хмарними та вогкими, з туманом і дощами, пише УНН.
Деталі
Діденко зазначила, що така погода очікується особливо на півдні, у центральних областях та в Карпатах.
Температура повітря 1 грудня очікується +4…+7°С, на півдні +8…+12°С. У Києві можливий невеликий дощ, температура +5…+6°С.
За словами Діденко, різких змін погоди найближчими днями не прогнозується, лише наприкінці тижня можливе похолодання.
