10:20 • 2398 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 10177 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 21047 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 31382 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 26328 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 24737 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22238 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17107 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16365 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14744 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 73197 перегляди
Зима в Україні розпочнеться осінньою погодою – прогноз синоптикині на 1 грудня

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Перші дні грудня в Україні будуть хмарними та вогкими, з туманом і дощами, особливо на півдні, у центральних областях та в Карпатах. Температура повітря 1 грудня очікується +4…+7°С, на півдні до +12°С.

Зима в Україні розпочнеться осінньою погодою – прогноз синоптикині на 1 грудня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook, що перші дні грудня в Україні будуть переважно хмарними та вогкими, з туманом і дощами, пише УНН.

Деталі

Діденко зазначила, що така погода очікується особливо на півдні, у центральних областях та в Карпатах. 

Температура повітря 1 грудня очікується +4…+7°С, на півдні +8…+12°С. У Києві можливий невеликий дощ, температура +5…+6°С. 

За словами Діденко, різких змін погоди найближчими днями не прогнозується, лише наприкінці тижня можливе похолодання.

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Facebook
Київ