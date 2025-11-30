Зима в Україні розпочнеться осінньою погодою – прогноз синоптикині на 1 грудня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook, що перші дні грудня в Україні будуть переважно хмарними та вогкими, з туманом і дощами, пише УНН.

Деталі

Діденко зазначила, що така погода очікується особливо на півдні, у центральних областях та в Карпатах.

Температура повітря 1 грудня очікується +4…+7°С, на півдні +8…+12°С. У Києві можливий невеликий дощ, температура +5…+6°С.

За словами Діденко, різких змін погоди найближчими днями не прогнозується, лише наприкінці тижня можливе похолодання.

