Зима в Украине начнется осенней погодой – прогноз синоптика на 1 декабря
Киев • УНН
Первые дни декабря в Украине будут облачными и сырыми, с туманом и дождями, особенно на юге, в центральных областях и в Карпатах. Температура воздуха 1 декабря ожидается +4…+7°С, на юге до +12°С.
Синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook, что первые дни декабря в Украине будут преимущественно облачными и сырыми, с туманом и дождями, пишет УНН.
Подробности
Диденко отметила, что такая погода ожидается особенно на юге, в центральных областях и в Карпатах.
Температура воздуха 1 декабря ожидается +4…+7°С, на юге +8…+12°С. В Киеве возможен небольшой дождь, температура +5…+6°С.
По словам Диденко, резких изменений погоды в ближайшие дни не прогнозируется, лишь в конце недели возможно похолодание.
