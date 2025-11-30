Зима в Украине начнется осенней погодой – прогноз синоптика на 1 декабря

$42.190.00
48.870.00
ukenru
10:20 • 3008 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 10839 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 21512 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 31852 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 26737 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 24895 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 22377 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17186 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16446 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14784 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.7м/с
83%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Палестинская администрация продолжает выплаты террористам, несмотря на обязательства - The Telegraph30 ноября, 02:38 • 7942 просмотра
Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине30 ноября, 03:31 • 9154 просмотра
Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня30 ноября, 04:03 • 3756 просмотра
Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW30 ноября, 05:15 • 6308 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву09:40 • 5504 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 24880 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 73534 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 57893 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 65928 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 64398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Киевская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 24882 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 38818 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 56166 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 75648 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 107241 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Зима в Украине начнется осенней погодой – прогноз синоптика на 1 декабря

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Первые дни декабря в Украине будут облачными и сырыми, с туманом и дождями, особенно на юге, в центральных областях и в Карпатах. Температура воздуха 1 декабря ожидается +4…+7°С, на юге до +12°С.

Зима в Украине начнется осенней погодой – прогноз синоптика на 1 декабря

Синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook, что первые дни декабря в Украине будут преимущественно облачными и сырыми, с туманом и дождями, пишет УНН.

Подробности

Диденко отметила, что такая погода ожидается особенно на юге, в центральных областях и в Карпатах. 

Температура воздуха 1 декабря ожидается +4…+7°С, на юге +8…+12°С. В Киеве возможен небольшой дождь, температура +5…+6°С. 

По словам Диденко, резких изменений погоды в ближайшие дни не прогнозируется, лишь в конце недели возможно похолодание.

В заснеженных Карпатах держится мороз: туристам дали ряд советов27.11.25, 11:30 • 2973 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина
Facebook
Киев