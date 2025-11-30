Зима в Украине начнется осенней погодой – прогноз синоптика на 1 декабря

Синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook, что первые дни декабря в Украине будут преимущественно облачными и сырыми, с туманом и дождями, пишет УНН.

Подробности

Диденко отметила, что такая погода ожидается особенно на юге, в центральных областях и в Карпатах.

Температура воздуха 1 декабря ожидается +4…+7°С, на юге +8…+12°С. В Киеве возможен небольшой дождь, температура +5…+6°С.

По словам Диденко, резких изменений погоды в ближайшие дни не прогнозируется, лишь в конце недели возможно похолодание.

