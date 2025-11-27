$42.300.10
08:20
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Эксклюзивы
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило
26 ноября, 16:04
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:49
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
26 ноября, 14:17
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимой
26 ноября, 13:53
В заснеженных Карпатах держится мороз: туристам дали ряд советов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На утро 27 ноября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла около -4°C при южном ветре 5–6 м/с. ГСЧС призывает туристов быть внимательными в горах, советуя подбирать соответствующую одежду, брать фонарь, воду и заряженный телефон, а также регистрироваться у спасателей.

В заснеженных Карпатах держится мороз: туристам дали ряд советов

В заснеженном высокогорье Карпат держится мороз, сообщили в ГСЧС Украины и призвали туристов быть внимательными в горах, дав ряд советов, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, на утро 27 ноября на горе Поп Иван Черногорский - облачно, южный ветер 5–6 м/с, температура воздуха около -4°C.

В ГСЧС просят быть внимательными во время путешествий в горах и дали ряд советов:

  • подбирайте соответствующую теплую одежду и обувь;
    • берите с собой фонарь, запас воды и заряженный телефон;
      • планируйте маршрут заранее и регистрируйтесь у спасателей;
        • в случае ухудшения погоды - возвращайтесь, не рискуйте жизнью.

          "Берегите себя и своих близких. Горы прекрасны, но требуют уважения и осторожности", - подчеркнули в ГСЧС.

          На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристам
25.11.25, 11:27

          Юлия Шрамко

          ОбществоПогода и окружающая среда
          Морозы в Украине
          Снег в Украине
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Украина