В заснеженных Карпатах держится мороз: туристам дали ряд советов
Киев • УНН
На утро 27 ноября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла около -4°C при южном ветре 5–6 м/с. ГСЧС призывает туристов быть внимательными в горах, советуя подбирать соответствующую одежду, брать фонарь, воду и заряженный телефон, а также регистрироваться у спасателей.
В заснеженном высокогорье Карпат держится мороз, сообщили в ГСЧС Украины и призвали туристов быть внимательными в горах, дав ряд советов, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, на утро 27 ноября на горе Поп Иван Черногорский - облачно, южный ветер 5–6 м/с, температура воздуха около -4°C.
В ГСЧС просят быть внимательными во время путешествий в горах и дали ряд советов:
- подбирайте соответствующую теплую одежду и обувь;
- берите с собой фонарь, запас воды и заряженный телефон;
- планируйте маршрут заранее и регистрируйтесь у спасателей;
- в случае ухудшения погоды - возвращайтесь, не рискуйте жизнью.
"Берегите себя и своих близких. Горы прекрасны, но требуют уважения и осторожности", - подчеркнули в ГСЧС.
