У засніжених Карпатах тримається мороз: туристам дали низку порад

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 3948 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 12731 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 10806 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 32405 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 33440 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 66966 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 33592 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31434 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21720 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13383 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 20141 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 20316 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 13459 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння27 листопада, 03:23 • 20461 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування04:30 • 5386 перегляди
Публікації
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 3444 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 12728 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 32795 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 66964 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 37203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 5224 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 40447 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 74521 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 90679 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 90392 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

У засніжених Карпатах тримається мороз: туристам дали низку порад

Київ • УНН

 • 908 перегляди

На ранок 27 листопада на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила близько -4°C при південному вітрі 5–6 м/с. ДСНС закликає туристів бути уважними в горах, радячи підбирати відповідний одяг, брати ліхтар, воду та заряджений телефон, а також реєструватися у рятувальників.

У засніжених Карпатах тримається мороз: туристам дали низку порад

У засніженому високогір'ї Карпат тримається мороз, повідомили у ДСНС України і закликали туристів бути уважними в горах, давши низку порад, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, на ранок 27 листопада на горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, південний вітер 5–6 м/с, температура повітря близько -4°C.

У ДСНС просять бути уважними під час мандрівок у горах і дали низку порад:

  • підбирайте відповідний теплий одяг та взуття;
    • беріть із собою ліхтар, запас води та заряджений телефон;
      • плануйте маршрут завчасно та реєструйтеся у рятувальників;
        • у разі погіршення погоди - повертайтеся, не ризикуйте життям.

          "Бережіть себе та своїх близьких. Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності", - наголосили у ДСНС.

          На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам25.11.25, 11:27 • 6331 перегляд

          Юлія Шрамко

          СуспільствоПогода та довкілля
          Морози в Україні
          Сніг в Україні
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Україна