У засніжених Карпатах тримається мороз: туристам дали низку порад
Київ • УНН
На ранок 27 листопада на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила близько -4°C при південному вітрі 5–6 м/с. ДСНС закликає туристів бути уважними в горах, радячи підбирати відповідний одяг, брати ліхтар, воду та заряджений телефон, а також реєструватися у рятувальників.
У засніженому високогір'ї Карпат тримається мороз, повідомили у ДСНС України і закликали туристів бути уважними в горах, давши низку порад, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, на ранок 27 листопада на горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, південний вітер 5–6 м/с, температура повітря близько -4°C.
У ДСНС просять бути уважними під час мандрівок у горах і дали низку порад:
- підбирайте відповідний теплий одяг та взуття;
- беріть із собою ліхтар, запас води та заряджений телефон;
- плануйте маршрут завчасно та реєструйтеся у рятувальників;
- у разі погіршення погоди - повертайтеся, не ризикуйте життям.
"Бережіть себе та своїх близьких. Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності", - наголосили у ДСНС.
На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам25.11.25, 11:27 • 6331 перегляд