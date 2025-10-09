$41.400.09
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи Добропільської контрнаступальної операції. Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, а 212,9 кв. км зачищено від диверсантів.

Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу

На Добропільському напрямку триває операція Сил оборони України. Загалом, звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів. Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський, пише УНН.

Триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України. В ході чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій наступального угруповання провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління 

- зазначив Сирський.

Головнокомандувач також заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань.

Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні. Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках 

- говориться у повідомленні.

За словами Сирського, загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів.

З'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження. Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Вживаються також заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури 

- підсумував Сирський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська успішно зірвали літню наступальну кампанію росіян. Про це глава держави повідомив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зазначивши, що контрнаступальні дії української армії на Покровському та Добропільському напрямках уже приносять значні результати.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Донецька область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський