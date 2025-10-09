$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успехах Добропольской контрнаступательной операции. Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, а 212,9 кв. км зачищено от диверсантов.

Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления

На Добропольском направлении продолжается операция Сил обороны Украины. В общей сложности освобождено 180,8 кв. км территории Донетчины, 212,9 кв. км – зачищено от диверсантов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, пишет УНН.

Продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины. В ходе очередной рабочей поездки и уточнения текущей обстановки в полосе действий наступательной группировки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления 

- отметил Сырский.

Главнокомандующий также заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении предварительно определенных задач.

Пообщался с командирами подразделений, проводящих контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп российских оккупантов, находящихся в окружении. Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках 

- говорится в сообщении.

По словам Сырского, всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донетчины, 212,9 кв. км – зачищено от диверсантов.

Выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения. Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной. Принимаются также меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры 

- подытожил Сырский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска успешно сорвали летнюю наступательную кампанию россиян. Об этом глава государства сообщил после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что контрнаступательные действия украинской армии на Покровском и Добропольском направлениях уже приносят значительные результаты.

Война в Украине
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский