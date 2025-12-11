Зведення Генштабу: 165 бойових зіткнень за добу, майже третина на Покровському напрямку

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 7962 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 13917 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 16717 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 20211 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 28389 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17625 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19521 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16422 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16640 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16949 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
92%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 25082 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 40352 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 22162 перегляди
В ЦВК назвали термін, потрібний для підготовки до демократичних виборів11 грудня, 12:38 • 3920 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 8948 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 28389 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 40421 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 42760 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 54090 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 55138 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 25132 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 29434 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 34911 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 30723 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 39496 перегляди
Актуальне
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Зведення Генштабу: 165 бойових зіткнень за добу, майже третина на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 26 перегляди

11 грудня 2025 року на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, з них 48 на Покровському напрямку. Ворог завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів, застосував 3 ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе.

Зведення Генштабу: 165 бойових зіткнень за добу, майже третина на Покровському напрямку

Станом на 22:00 11 грудня 2025 року на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони зосереджують зусилля на зриві планів наступу та виснаженні бойового потенціалу російських військ. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував 3 ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе.

Покровський напрямок. Зафіксовано 48 спроб потіснити українські підрозділи. Найбільша активність – у районах Шахового, Родинського, Мирнограда та Покровська. За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 125 та поранено 40 окупантів.

росія втратила в Україні майже півтори тисячі солдатів за добу - Генштаб11.12.25, 07:14 • 3260 переглядiв

Олександрівський напрямок. Ворог атакував 24 рази поблизу Зеленого Гаю, Соснівки та інших населених пунктів.

Костянтинівський напрямок. Окупанти 18 разів штурмували позиції в районах Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля та інших.

Оріхівський напрямок. Загарбницькі війська 16 разів атакували позиції в районах Малої Токмачки, Степового та Степногірська.

Лиманський напрямок. російські війська 10 разів штурмували позиції.

На Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках також зафіксовані бойові зіткнення та атаки.

У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо11.12.25, 06:03 • 34824 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України