Зведення Генштабу: 165 бойових зіткнень за добу, майже третина на Покровському напрямку

Станом на 22:00 11 грудня 2025 року на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони зосереджують зусилля на зриві планів наступу та виснаженні бойового потенціалу російських військ. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував 3 ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе.

Покровський напрямок. Зафіксовано 48 спроб потіснити українські підрозділи. Найбільша активність – у районах Шахового, Родинського, Мирнограда та Покровська. За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 125 та поранено 40 окупантів.

росія втратила в Україні майже півтори тисячі солдатів за добу - Генштаб

Олександрівський напрямок. Ворог атакував 24 рази поблизу Зеленого Гаю, Соснівки та інших населених пунктів.

Костянтинівський напрямок. Окупанти 18 разів штурмували позиції в районах Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля та інших.

Оріхівський напрямок. Загарбницькі війська 16 разів атакували позиції в районах Малої Токмачки, Степового та Степногірська.

Лиманський напрямок. російські війська 10 разів штурмували позиції.

На Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках також зафіксовані бойові зіткнення та атаки.

У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо