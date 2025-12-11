$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 10560 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 20941 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 22950 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 25010 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 23227 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 22176 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 27133 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 20983 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20284 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 31343 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
росія втратила в Україні майже півтори тисячі солдатів за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 46 перегляди

10 грудня російські війська втратили 1460 солдатів та 82 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно становлять 1185080 осіб.

росія втратила в Україні майже півтори тисячі солдатів за добу - Генштаб

За добу 10 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1460 солдатів та 82 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1185080 (+1460) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11404 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23699 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 34992 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1564 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 431 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 89148 (+82)
                    • крилаті ракети ‒ 4058 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69507 (+157)
                            • спеціальна техніка ‒ 4022 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

                              росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5819 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Україна