Россия потеряла в Украине почти полторы тысячи солдат за сутки – Генштаб
Киев • УНН
За сутки 10 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1460 солдат и 82 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1185080 (+1460) человек ликвидировано
- танков ‒ 11404 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23699 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 34992 (+23)
- РСЗО ‒ 1564 (+1)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 431 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 89148 (+82)
- крылатые ракеты ‒ 4058 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69507 (+157)
- специальная техника ‒ 4022 (+3)
Данные уточняются.
