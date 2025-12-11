$42.180.11
10 декабря, 21:59
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
публикации
Эксклюзивы
Россия потеряла в Украине почти полторы тысячи солдат за сутки – Генштаб

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

10 декабря российские войска потеряли 1460 солдат и 82 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.25 ориентировочно составляют 1185080 человек.

Россия потеряла в Украине почти полторы тысячи солдат за сутки – Генштаб

За сутки 10 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1460 солдат и 82 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1185080 (+1460) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11404 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23699 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 34992 (+23)
          • РСЗО ‒ 1564 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 431 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 89148 (+82)
                    • крылатые ракеты ‒ 4058 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69507 (+157)
                            • специальная техника ‒ 4022 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и рф борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

                              Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран28.11.25, 23:48 • 5819 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина