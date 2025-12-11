$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 6858 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 16041 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 20112 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 22377 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 21070 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 20701 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 25068 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 20516 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19956 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 29733 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У російському місті великий новгород у ніч на 11 грудня внаслідок атаки дронів сталася масштабна пожежа на хмізаводі. Частина продукції підприємства має подвійне призначення - зокрема використовується як компонент у виробництві вибухових речовин.

У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо

В ніч на четвер, 11 грудня, дрони атакували російське місто великий новгород. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під ударом БпЛА опинився місцевіий хімічний завод ПАТ "Акрон". На підприємстві спалахнула пожежа.

Місцеві повідомляють, що було більше 5 прильотів, таких як на відео

- йдеться в одному з повідомлень.

Тим часом губернатор новгородської області рф олександр дронов підтвердив атаку на облцентр.

У Новгородській області працює система ППО. Усі оперативні служби перебувають у підвищеній готовності. Прошу зберігати спокій. Ситуацію тримаю на особистому контролі. ... Увага! Шановні новгородці, при виявленні БпЛА прошу зберігати спокій та про всі можливі ситуації повідомляти за номером 112. Усі оперативні служби перебувають у підвищеній готовності

- доповів чиновник у Telegram.

Довідково

Хімічний завод ПАТ "Акрон" у великому новгороді є одним із найбільших хімічних виробництв росії. Частина його продукції та сировини має подвійне призначення - зокрема використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин.

Нагадаємо

Наприкінці листопада Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії