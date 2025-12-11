У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо
Київ • УНН
У російському місті великий новгород у ніч на 11 грудня внаслідок атаки дронів сталася масштабна пожежа на хмізаводі. Частина продукції підприємства має подвійне призначення - зокрема використовується як компонент у виробництві вибухових речовин.
В ніч на четвер, 11 грудня, дрони атакували російське місто великий новгород. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під ударом БпЛА опинився місцевіий хімічний завод ПАТ "Акрон". На підприємстві спалахнула пожежа.
Місцеві повідомляють, що було більше 5 прильотів, таких як на відео
Тим часом губернатор новгородської області рф олександр дронов підтвердив атаку на облцентр.
У Новгородській області працює система ППО. Усі оперативні служби перебувають у підвищеній готовності. Прошу зберігати спокій. Ситуацію тримаю на особистому контролі. ... Увага! Шановні новгородці, при виявленні БпЛА прошу зберігати спокій та про всі можливі ситуації повідомляти за номером 112. Усі оперативні служби перебувають у підвищеній готовності
Довідково
Хімічний завод ПАТ "Акрон" у великому новгороді є одним із найбільших хімічних виробництв росії. Частина його продукції та сировини має подвійне призначення - зокрема використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин.
Нагадаємо
Наприкінці листопада Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф.
