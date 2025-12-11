У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо

В ніч на четвер, 11 грудня, дрони атакували російське місто великий новгород. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що під ударом БпЛА опинився місцевіий хімічний завод ПАТ "Акрон". На підприємстві спалахнула пожежа.

Місцеві повідомляють, що було більше 5 прильотів, таких як на відео

Тим часом губернатор новгородської області рф олександр дронов підтвердив атаку на облцентр.

У Новгородській області працює система ППО. Усі оперативні служби перебувають у підвищеній готовності. Прошу зберігати спокій. Ситуацію тримаю на особистому контролі. ... Увага! Шановні новгородці, при виявленні БпЛА прошу зберігати спокій та про всі можливі ситуації повідомляти за номером 112. Усі оперативні служби перебувають у підвищеній готовності