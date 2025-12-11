В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно

В ночь на четверг, 11 декабря, дроны атаковали российский город Великий Новгород. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что под ударом БПЛА оказался местный химический завод ПАО "Акрон". На предприятии вспыхнул пожар.

Местные сообщают, что было более 5 прилетов, таких как на видео

Тем временем губернатор Новгородской области РФ Александр Дронов подтвердил атаку на облцентр.

В Новгородской области работает система ПВО. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле. ... Внимание! Уважаемые новгородцы, при обнаружении БПЛА прошу сохранять спокойствие и обо всех возможных ситуациях сообщать по номеру 112. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности