В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно
Киев • УНН
В российском городе Великий Новгород в ночь на 11 декабря в результате атаки дронов произошел масштабный пожар на химзаводе. Часть продукции предприятия имеет двойное назначение – в частности, используется как компонент в производстве взрывчатых веществ.
В ночь на четверг, 11 декабря, дроны атаковали российский город Великий Новгород. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что под ударом БПЛА оказался местный химический завод ПАО "Акрон". На предприятии вспыхнул пожар.
Местные сообщают, что было более 5 прилетов, таких как на видео
Тем временем губернатор Новгородской области РФ Александр Дронов подтвердил атаку на облцентр.
В Новгородской области работает система ПВО. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле. ... Внимание! Уважаемые новгородцы, при обнаружении БПЛА прошу сохранять спокойствие и обо всех возможных ситуациях сообщать по номеру 112. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности
Справка
Химический завод ПАО "Акрон" в Великом Новгороде является одним из крупнейших химических производств России. Часть его продукции и сырья имеет двойное назначение - в частности, используется как ключевой компонент в производстве взрывчатых веществ.
Напомним
В конце ноября Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.
