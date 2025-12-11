В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно

$42.180.11
49.090.07
ukenru
10 декабря, 21:59 • 7080 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 16350 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 20318 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 22580 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 21242 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 20817 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 25244 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 20552 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19979 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18018 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
98%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посла Украины в Израиле Корнийчука вызвали в израильский МИД из-за критики контактов Нетаньяху с путиным10 декабря, 18:25 • 7526 просмотра
Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский10 декабря, 19:05 • 4890 просмотра
Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение: Зеленский о выборах в условиях военного положения10 декабря, 19:17 • 3450 просмотра
Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США - СМИ10 декабря, 20:16 • 2636 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto01:49 • 3214 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 15508 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 18716 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 25381 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 33644 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 43533 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Юлия Свириденко
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 12686 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 17978 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 14930 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 22254 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 32467 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В российском городе Великий Новгород в ночь на 11 декабря в результате атаки дронов произошел масштабный пожар на химзаводе. Часть продукции предприятия имеет двойное назначение – в частности, используется как компонент в производстве взрывчатых веществ.

В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно

В ночь на четверг, 11 декабря, дроны атаковали российский город Великий Новгород. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что под ударом БПЛА оказался местный химический завод ПАО "Акрон". На предприятии вспыхнул пожар.

Местные сообщают, что было более 5 прилетов, таких как на видео

- говорится в одном из сообщений.

Тем временем губернатор Новгородской области РФ Александр Дронов подтвердил атаку на облцентр.

В Новгородской области работает система ПВО. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле. ... Внимание! Уважаемые новгородцы, при обнаружении БПЛА прошу сохранять спокойствие и обо всех возможных ситуациях сообщать по номеру 112. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности

- доложил чиновник в Telegram.

Справка

Химический завод ПАО "Акрон" в Великом Новгороде является одним из крупнейших химических производств России. Часть его продукции и сырья имеет двойное назначение - в частности, используется как ключевой компонент в производстве взрывчатых веществ.

Напомним

В конце ноября Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.

Беспилотники атаковали морской порт в российском Темрюке: горят резервуары с топливом - СМИ05.12.25, 03:02 • 5584 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия