Сводка Генштаба: 165 боевых столкновений за сутки, почти треть на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 11 декабря 2025 года на фронте произошло 165 боевых столкновений. Силы обороны сосредоточивают усилия на срыве планов наступления и истощении боевого потенциала российских войск. Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 58 управляемых авиабомб, совершил 2778 ударов дронами-камикадзе.

Покровское направление. Зафиксировано 48 попыток потеснить украинские подразделения. Наибольшая активность – в районах Шахового, Родинского, Мирнограда и Покровска. По предварительным данным, на этом направлении ликвидировано 125 и ранено 40 оккупантов.

Россия потеряла в Украине почти полторы тысячи солдат за сутки – Генштаб

Александровское направление. Враг атаковал 24 раза вблизи Зеленого Гая, Сосновки и других населенных пунктов.

Константиновское направление. Оккупанты 18 раз штурмовали позиции в районах Щербиновки, Плещеевки, Иванополья и других.

Ореховское направление. Захватнические войска 16 раз атаковали позиции в районах Малой Токмачки, Степного и Степногорска.

Лиманское направление. Российские войска 10 раз штурмовали позиции.

На Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Славянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях также зафиксированы боевые столкновения и атаки.

В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно