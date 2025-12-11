Сводка Генштаба: 165 боевых столкновений за сутки, почти треть на Покровском направлении

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 8508 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 14510 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 17150 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 20634 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 28958 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17759 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19639 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16463 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16666 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16983 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
91%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 25494 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 40868 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 22444 просмотра
В ЦИК назвали срок, необходимый для подготовки к демократическим выборам11 декабря, 12:38 • 4398 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 9496 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 28959 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 40913 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 43020 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 54333 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 55368 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 25524 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 29557 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 35032 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 30843 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 39615 просмотра
Актуальное
Техника
ЧатГПТ
Отопление
The Economist
Социальная сеть

Сводка Генштаба: 165 боевых столкновений за сутки, почти треть на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 208 просмотра

11 декабря 2025 года на фронте произошло 165 боевых столкновений, из них 48 на Покровском направлении. Враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 58 управляемых авиабомб, совершил 2778 ударов дронами-камикадзе.

Сводка Генштаба: 165 боевых столкновений за сутки, почти треть на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 11 декабря 2025 года на фронте произошло 165 боевых столкновений. Силы обороны сосредоточивают усилия на срыве планов наступления и истощении боевого потенциала российских войск. Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 58 управляемых авиабомб, совершил 2778 ударов дронами-камикадзе.

Покровское направление. Зафиксировано 48 попыток потеснить украинские подразделения. Наибольшая активность – в районах Шахового, Родинского, Мирнограда и Покровска. По предварительным данным, на этом направлении ликвидировано 125 и ранено 40 оккупантов.

Россия потеряла в Украине почти полторы тысячи солдат за сутки – Генштаб11.12.25, 07:14 • 3262 просмотра

Александровское направление. Враг атаковал 24 раза вблизи Зеленого Гая, Сосновки и других населенных пунктов.

Константиновское направление. Оккупанты 18 раз штурмовали позиции в районах Щербиновки, Плещеевки, Иванополья и других.

Ореховское направление. Захватнические войска 16 раз атаковали позиции в районах Малой Токмачки, Степного и Степногорска.

Лиманское направление. Российские войска 10 раз штурмовали позиции.

На Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Славянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях также зафиксированы боевые столкновения и атаки.

В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно11.12.25, 06:03 • 34843 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины