ЗСУ знищують мінометні розрахунки, розгорнуті окупантами в Покровську

На території Покровська російським загарбникам вдалося розгорнути управління та використання мінометної артилерії. Втім українські захисники працюють над знищенням усіх відповідних позицій. Зокрема це демонструє відео 7-го корпусу ДШВ, передає УНН.

Зазначається, що підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ працюють над знищенням цих позицій у вказаній смузі.

Зеленський наголосив, що росія прагне отримати перемогу в Покровську і захопити всю Донецьку область України з метою переконати президента США Дональда Трампа, що Україна має вивести свої війська з усього східного Донбасу, тобто з Донеччини і Луганщини.

Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не рушать далі. Немає жодного стримуючого чинника