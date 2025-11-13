ЗСУ знищують мінометні розрахунки, розгорнуті окупантами в Покровську
Київ • УНН
Російські загарбники розгорнули управління та використання мінометної артилерії в Покровську. Підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ працюють над знищенням цих позицій.
На території Покровська російським загарбникам вдалося розгорнути управління та використання мінометної артилерії. Втім українські захисники працюють над знищенням усіх відповідних позицій. Зокрема це демонструє відео 7-го корпусу ДШВ, передає УНН.
Деталі
Протягом останнього тижня в результаті часткового успіху з просочування у Покровськ ворогу вдалося розгорнути у місті декілька мінометних розрахунків.
Зазначається, що підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ працюють над знищенням цих позицій у вказаній смузі.
Нагадаємо
Зеленський наголосив, що росія прагне отримати перемогу в Покровську і захопити всю Донецьку область України з метою переконати президента США Дональда Трампа, що Україна має вивести свої війська з усього східного Донбасу, тобто з Донеччини і Луганщини.
Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не рушать далі. Немає жодного стримуючого чинника
На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися просунутися на позиції ЗСУ у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак.