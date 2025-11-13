ВСУ уничтожают минометные расчеты, развернутые оккупантами в Покровске
Киев • УНН
Российские захватчики развернули управление и использование минометной артиллерии в Покровске. Подразделения 7 корпуса ШР ДШВ работают над уничтожением этих позиций.
На территории Покровска российским захватчикам удалось развернуть управление и использование минометной артиллерии. Впрочем, украинские защитники работают над уничтожением всех соответствующих позиций. В частности, это демонстрирует видео 7-го корпуса ДШВ, передает УНН.
Детали
В течение последней недели в результате частичного успеха по просачиванию в Покровск врагу удалось развернуть в городе несколько минометных расчетов.
Отмечается, что подразделения 7 корпуса ШР ДШВ работают над уничтожением этих позиций в указанной полосе.
Напомним
Зеленский подчеркнул, что Россия стремится одержать победу в Покровске и захватить всю Донецкую область Украины с целью убедить президента США Дональда Трампа, что Украина должна вывести свои войска со всего восточного Донбасса, то есть из Донецкой и Луганской областей.
Мы не можем оставить восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное, что никто не гарантирует, что если они захватят тот или иной город, то не двинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора
На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались продвинуться на позиции ВСУ в районах населенных пунктов Сухецкое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. Наши защитники уже отбили 28 атак.