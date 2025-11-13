ВСУ уничтожают минометные расчеты, развернутые оккупантами в Покровске

На территории Покровска российским захватчикам удалось развернуть управление и использование минометной артиллерии. Впрочем, украинские защитники работают над уничтожением всех соответствующих позиций. В частности, это демонстрирует видео 7-го корпуса ДШВ, передает УНН.

Отмечается, что подразделения 7 корпуса ШР ДШВ работают над уничтожением этих позиций в указанной полосе.

Зеленский подчеркнул, что Россия стремится одержать победу в Покровске и захватить всю Донецкую область Украины с целью убедить президента США Дональда Трампа, что Украина должна вывести свои войска со всего восточного Донбасса, то есть из Донецкой и Луганской областей.

Мы не можем оставить восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное, что никто не гарантирует, что если они захватят тот или иной город, то не двинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора