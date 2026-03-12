$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 11965 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 27776 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 30704 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 26518 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 32998 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 32503 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 38069 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34647 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45032 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121327 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
ЗСУ ліквідували протягом доби 780 російських окупантів та тисячі дронів

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Генштаб звітує про ліквідацію 780 окупантів та 56 артсистем за добу. Українські сили приземлили 2102 ворожих дрони та знищили 243 одиниці автотехніки.

ЗСУ ліквідували протягом доби 780 російських окупантів та тисячі дронів

Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу та техніку ворога на всіх ділянках фронту, демонструючи високу інтенсивність бойової роботи. За останню добу росіяни втратили ще 780 своїх військових. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним звітом військового керівництва, протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 780 загарбників та знищили понад пів сотні артилерійських систем. Найбільшу динаміку продемонстровано у збитті ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня – за добу приземлено понад дві тисячі одиниць. Також суттєвих втрат зазнав автопарк противника, що безпосередньо впливає на здатність ворога забезпечувати свої передові підрозділи всім необхідним.

Орієнтовні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 склали:

  • особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб
    • артилерійських систем – 38 319 (+56) од.
      • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
        • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 034 (+243) од.
          • бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
            • танків – 11 766 (+3) од.
              • РСЗВ – 1 681 (+1) од.
                • засобів ППО – 1 329 (+1) од.

                  Стабільність показників у стратегічних категоріях

                  Показники втрат у категоріях авіації, флоту та спеціальної техніки за минулу добу залишилися без змін, проте загальні цифри свідчать про системне виснаження ресурсів агресора.

                  На сьогодні знищено 435 літаків та 349 гелікоптерів, а також 31 корабель та катер Чорноморського флоту рф. Командування наголошує, що всі дані є орієнтовними, оскільки підрахунок у зоні активних бойових дій є вкрай складним, а остаточні цифри постійно уточнюються.

