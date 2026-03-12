ЗСУ ліквідували протягом доби 780 російських окупантів та тисячі дронів

Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу та техніку ворога на всіх ділянках фронту, демонструючи високу інтенсивність бойової роботи. За останню добу росіяни втратили ще 780 своїх військових. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним звітом військового керівництва, протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 780 загарбників та знищили понад пів сотні артилерійських систем. Найбільшу динаміку продемонстровано у збитті ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня – за добу приземлено понад дві тисячі одиниць. Також суттєвих втрат зазнав автопарк противника, що безпосередньо впливає на здатність ворога забезпечувати свої передові підрозділи всім необхідним.

Орієнтовні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 склали:

особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб

артилерійських систем – 38 319 (+56) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 83 034 (+243) од.

бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.

танків – 11 766 (+3) од.

РСЗВ – 1 681 (+1) од.

засобів ППО – 1 329 (+1) од.

Стабільність показників у стратегічних категоріях

Показники втрат у категоріях авіації, флоту та спеціальної техніки за минулу добу залишилися без змін, проте загальні цифри свідчать про системне виснаження ресурсів агресора.

На сьогодні знищено 435 літаків та 349 гелікоптерів, а також 31 корабель та катер Чорноморського флоту рф. Командування наголошує, що всі дані є орієнтовними, оскільки підрахунок у зоні активних бойових дій є вкрай складним, а остаточні цифри постійно уточнюються.

