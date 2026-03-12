$43.860.0351.040.33
Графики отключений электроэнергии
ВСУ ликвидировали за сутки 780 российских оккупантов и тысячи дронов

Киев • УНН

 • 2692 просмотра

Генштаб отчитывается о ликвидации 780 оккупантов и 56 артсистем за сутки. Украинские силы приземлили 2102 вражеских дрона и уничтожили 243 единицы автотехники.

ВСУ ликвидировали за сутки 780 российских оккупантов и тысячи дронов

Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику врага на всех участках фронта, демонстрируя высокую интенсивность боевой работы. За последние сутки россияне потеряли еще 780 своих военных. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному отчету военного руководства, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 780 захватчиков и уничтожили более полусотни артиллерийских систем. Наибольшая динамика продемонстрирована в сбитии вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня – за сутки приземлено более двух тысяч единиц. Также существенные потери понес автопарк противника, что непосредственно влияет на способность врага обеспечивать свои передовые подразделения всем необходимым.

Ориентировочные боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.26 составили:

  • личного состава – около 1 276 760 (+780) человек
    • артиллерийских систем – 38 319 (+56) ед.
      • БПЛА оперативно-татактического уровня – 173 068 (+2 102) ед.
        • автомобильной техники и автоцистерн – 83 034 (+243) ед.
          • боевых бронированных машин – 24 197 (+20) ед.
            • танков – 11 766 (+3) ед.
              • РСЗО – 1 681 (+1) ед.
                • средств ПВО – 1 329 (+1) ед.

                  Стабильность показателей в стратегических категориях

                  Показатели потерь в категориях авиации, флота и специальной техники за прошедшие сутки остались без изменений, однако общие цифры свидетельствуют о системном истощении ресурсов агрессора.

                  На сегодня уничтожено 435 самолетов и 349 вертолетов, а также 31 корабль и катер Черноморского флота РФ. Командование подчеркивает, что все данные являются ориентировочными, поскольку подсчет в зоне активных боевых действий крайне сложен, а окончательные цифры постоянно уточняются.

                  Степан Гафтко

                  Война в Украине
                  Война в Украине
