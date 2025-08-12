Золото дорожчає перед публікацією даних про інфляцію в США
Київ • УНН
Ціни на золото помірно зростають після падіння, інвестори чекають даних про інфляцію в США. Спотова ціна золота піднялася на 0,1% до $3348,41 за унцію.
Після відчутного падіння напередодні ціни на золото у вівторок демонструють помірне зростання. Інвестори очікують ключових статистичних даних щодо інфляції в США, які можуть визначити подальші кроки Федеральної резервної системи зі зниження відсоткових ставок. Про це інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
Ранок вівторка приніс помірне зростання котирувань золота на світових ринках. Станом на 06:38 GMT спотова ціна піднялася на 0,1% і склала $3 348,41 за унцію. Тим часом грудневі ф’ючерси на золото у США знизилися на 0,2%, до $3 397,10 за унцію.
Напередодні ринок зазнав різкого просідання: вартість золота впала на 1,6%, а ф’ючерси - більш ніж на 2%. Причиною став коментар президента США Дональда Трампа про відсутність планів запроваджувати мита на імпортні золоті злитки, що охолодило попередній ажіотаж.
Експерти зазначають, що наразі увага інвесторів зосереджена на можливому зниженні ставки ФРС у вересні.
Якщо дані по ІСЦ виявляться навіть трохи нижчими за прогнози, це лише посилить впевненість у скороченні ставки
На його думку, такий сценарій зменшить витрати на зберігання золота, а стабільно низька дохідність 10-річних казначейських облігацій США створить додаткову підтримку для ринку дорогоцінних металів.
Розрахунки опитаних Reuters економістів свідчать, що базовий індекс споживчих цін у липні, ймовірно, зріс на 0,3%, піднявши річний показник до 3%. Це вище за цільовий орієнтир ФРС у 2%. Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність вересневого зниження ставки наразі оцінюється трейдерами в 85%.
Паралельно, срібло зросло на 0,7% до $37,89 за унцію, платина подорожчала на 0,4% до $1 331,50, а паладій додав 0,8%, до $1 145,03.
