Золото дорожчає перед публікацією даних про інфляцію в США

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
09:50 • 1910 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 2740 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 3274 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 2776 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 10332 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16998 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77810 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125542 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 177463 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128861 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
50%
755мм
Популярнi новини
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 20424 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo12 серпня, 01:23 • 13683 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 17024 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 12380 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11442 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 1910 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 3076 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11442 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77810 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125542 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Михайло Подоляк
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Луганська область
Франція
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 7546 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 20781 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 177466 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 121360 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 237248 перегляди
Актуальне
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Spotify

Золото дорожчає перед публікацією даних про інфляцію в США

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Ціни на золото помірно зростають після падіння, інвестори чекають даних про інфляцію в США. Спотова ціна золота піднялася на 0,1% до $3348,41 за унцію.

Золото дорожчає перед публікацією даних про інфляцію в США

Після відчутного падіння напередодні ціни на золото у вівторок демонструють помірне зростання. Інвестори очікують ключових статистичних даних щодо інфляції в США, які можуть визначити подальші кроки Федеральної резервної системи зі зниження відсоткових ставок. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Ранок вівторка приніс помірне зростання котирувань золота на світових ринках. Станом на 06:38 GMT спотова ціна піднялася на 0,1% і склала $3 348,41 за унцію. Тим часом грудневі ф’ючерси на золото у США знизилися на 0,2%, до $3 397,10 за унцію.

Напередодні ринок зазнав різкого просідання: вартість золота впала на 1,6%, а ф’ючерси - більш ніж на 2%. Причиною став коментар президента США Дональда Трампа про відсутність планів запроваджувати мита на імпортні золоті злитки, що охолодило попередній ажіотаж.

Експерти зазначають, що наразі увага інвесторів зосереджена на можливому зниженні ставки ФРС у вересні.

Якщо дані по ІСЦ виявляться навіть трохи нижчими за прогнози, це лише посилить впевненість у скороченні ставки

- пояснив старший аналітик ринку OANDA Кельвін Вонг.

На його думку, такий сценарій зменшить витрати на зберігання золота, а стабільно низька дохідність 10-річних казначейських облігацій США створить додаткову підтримку для ринку дорогоцінних металів.

Розрахунки опитаних Reuters економістів свідчать, що базовий індекс споживчих цін у липні, ймовірно, зріс на 0,3%, піднявши річний показник до 3%. Це вище за цільовий орієнтир ФРС у 2%. Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність вересневого зниження ставки наразі оцінюється трейдерами в 85%.

Паралельно, срібло зросло на 0,7% до $37,89 за унцію, платина подорожчала на 0,4% до $1 331,50, а паладій додав 0,8%, до $1 145,03.

Біткоїн на порозі нового історичного рекорду: інституційні інвестори розігрівають крипторинок11.08.25, 09:27 • 3436 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки