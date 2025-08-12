Золото дорожает перед публикацией данных об инфляции в США
Киев • УНН
Цены на золото умеренно растут после падения, инвесторы ждут данных об инфляции в США. Спотовая цена золота поднялась на 0,1% до $3348,41 за унцию.
После ощутимого падения накануне цены на золото во вторник демонстрируют умеренный рост. Инвесторы ожидают ключевых статистических данных по инфляции в США, которые могут определить дальнейшие шаги Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.
Детали
Утро вторника принесло умеренный рост котировок золота на мировых рынках. По состоянию на 06:38 GMT спотовая цена поднялась на 0,1% и составила $3 348,41 за унцию. Тем временем декабрьские фьючерсы на золото в США снизились на 0,2%, до $3 397,10 за унцию.
Накануне рынок испытал резкое проседание: стоимость золота упала на 1,6%, а фьючерсы - более чем на 2%. Причиной стал комментарий президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить пошлины на импортные золотые слитки, что охладило предыдущий ажиотаж.
Эксперты отмечают, что сейчас внимание инвесторов сосредоточено на возможном снижении ставки ФРС в сентябре.
Если данные по ИПЦ окажутся даже немного ниже прогнозов, это лишь усилит уверенность в сокращении ставки
По его мнению, такой сценарий уменьшит расходы на хранение золота, а стабильно низкая доходность 10-летних казначейских облигаций США создаст дополнительную поддержку для рынка драгоценных металлов.
Расчеты опрошенных Reuters экономистов свидетельствуют, что базовый индекс потребительских цен в июле, вероятно, вырос на 0,3%, подняв годовой показатель до 3%. Это выше целевого ориентира ФРС в 2%. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сентябрьского снижения ставки сейчас оценивается трейдерами в 85%.
Параллельно, серебро выросло на 0,7% до $37,89 за унцию, платина подорожала на 0,4% до $1 331,50, а палладий прибавил 0,8%, до $1 145,03.
