Золото дорожает перед публикацией данных об инфляции в США

$41.450.06
48.200.00
ukenru
09:30 • 580 просмотра
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 1662 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06 • 9518 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 16651 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77100 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 124927 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 176959 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128801 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 93045 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
50%
755мм
Популярные новости
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49 • 14818 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 19787 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 13043 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 16366 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 11741 просмотра
публикации
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 1796 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 10449 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77102 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 124932 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 176963 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Михаил Подоляк
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Франция
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 6878 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 20462 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 176959 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 121067 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 236892 просмотра
Актуальное
Financial Times
Леопард 2
MIM-104 Patriot
Хранитель
Spotify

Золото дорожает перед публикацией данных об инфляции в США

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Цены на золото умеренно растут после падения, инвесторы ждут данных об инфляции в США. Спотовая цена золота поднялась на 0,1% до $3348,41 за унцию.

Золото дорожает перед публикацией данных об инфляции в США

После ощутимого падения накануне цены на золото во вторник демонстрируют умеренный рост. Инвесторы ожидают ключевых статистических данных по инфляции в США, которые могут определить дальнейшие шаги Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Утро вторника принесло умеренный рост котировок золота на мировых рынках. По состоянию на 06:38 GMT спотовая цена поднялась на 0,1% и составила $3 348,41 за унцию. Тем временем декабрьские фьючерсы на золото в США снизились на 0,2%, до $3 397,10 за унцию.

Накануне рынок испытал резкое проседание: стоимость золота упала на 1,6%, а фьючерсы - более чем на 2%. Причиной стал комментарий президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить пошлины на импортные золотые слитки, что охладило предыдущий ажиотаж.

Эксперты отмечают, что сейчас внимание инвесторов сосредоточено на возможном снижении ставки ФРС в сентябре.

Если данные по ИПЦ окажутся даже немного ниже прогнозов, это лишь усилит уверенность в сокращении ставки

- пояснил старший аналитик рынка OANDA Кельвин Вонг.

По его мнению, такой сценарий уменьшит расходы на хранение золота, а стабильно низкая доходность 10-летних казначейских облигаций США создаст дополнительную поддержку для рынка драгоценных металлов.

Расчеты опрошенных Reuters экономистов свидетельствуют, что базовый индекс потребительских цен в июле, вероятно, вырос на 0,3%, подняв годовой показатель до 3%. Это выше целевого ориентира ФРС в 2%. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сентябрьского снижения ставки сейчас оценивается трейдерами в 85%.

Параллельно, серебро выросло на 0,7% до $37,89 за унцию, платина подорожала на 0,4% до $1 331,50, а палладий прибавил 0,8%, до $1 145,03.

Биткойн на пороге нового исторического рекорда: институциональные инвесторы разогревают крипторынок11.08.2025, 09:27 • 3426 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты