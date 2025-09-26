Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 11010 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 18530 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 12371 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 13411 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 17480 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 20018 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 31330 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 36464 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 40868 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28547 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.1м/с
59%
763мм
Популярнi новини
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 31000 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 22819 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 11985 перегляди
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі11:19 • 13147 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 18650 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 18531 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 18727 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 31330 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 36464 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 40868 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Олег Синєгубов
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Данія
Харків
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo14:33 • 11019 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 22881 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 31061 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 34256 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 42107 перегляди
Актуальне
Су-34
The Washington Post
МіГ-31
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

В армії рф створено мобільні групи для розправи над дезертирами. Окупанти намагаються зупинити масову втечу з передової за допомогою тортур та принижень.

Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами

В армії рф створили мобільні групи для розправи над дезертирами. Окупанти намагаються зупинити масову втечу з передової за допомогою тортур та принижень, передає УНН із посиланням на повідомлення партизанського руху "АТЕШ".

Деталі

Як повідомили в "АТЕШ", джерела зі штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, що воює на півдні України, повідомляють, що командування створило мобільні групи для затримання тих, хто намагається залишити позиції.

Ці групи діють, зокрема, по всьому Криму і відбирають затриманих навіть у військової поліції. На спійманих солдатів чекають жорстокі "польові суди": їх змушують битися до смерті, прив'язують до машин і возять перед строєм, або кидають у ями без води та їжі. Найбільше випадків зазначено у 328-му десантно-штурмовому полку на Херсонському напрямку 

- йдеться у повідомденні.

Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля Бердянська25.09.25, 05:45 • 42505 переглядiв

За даними партизанів, окупанти намагаються зупинити масову втечу з передової за допомогою тортур та принижень. Але кожен військовий має вибір — стати жертвою цієї системи чи зберегти життя.

В росії поліція погрожує чоловікам кримінальними справами для підписання контрактів на службу в армії - "АТЕШ"23.09.25, 20:35 • 3707 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Херсонська область
Крим
Україна