Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами

В армії рф створили мобільні групи для розправи над дезертирами. Окупанти намагаються зупинити масову втечу з передової за допомогою тортур та принижень, передає УНН із посиланням на повідомлення партизанського руху "АТЕШ".

Деталі

Як повідомили в "АТЕШ", джерела зі штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, що воює на півдні України, повідомляють, що командування створило мобільні групи для затримання тих, хто намагається залишити позиції.

Ці групи діють, зокрема, по всьому Криму і відбирають затриманих навіть у військової поліції. На спійманих солдатів чекають жорстокі "польові суди": їх змушують битися до смерті, прив'язують до машин і возять перед строєм, або кидають у ями без води та їжі. Найбільше випадків зазначено у 328-му десантно-штурмовому полку на Херсонському напрямку - йдеться у повідомденні.

За даними партизанів, окупанти намагаються зупинити масову втечу з передової за допомогою тортур та принижень. Але кожен військовий має вибір — стати жертвою цієї системи чи зберегти життя.

