Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами

В армии рф создали мобильные группы для расправы над дезертирами. Оккупанты пытаются остановить массовое бегство с передовой с помощью пыток и унижений, передает УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ".

Детали

Как сообщили в "АТЕШ", источники из штаба 104-й десантно-штурмовой дивизии, воюющей на юге Украины, сообщают, что командование создало мобильные группы для задержания тех, кто пытается покинуть позиции.

Эти группы действуют, в частности, по всему Крыму и отбирают задержанных даже у военной полиции. Пойманных солдат ждут жестокие "полевые суды": их заставляют драться до смерти, привязывают к машинам и возят перед строем, или бросают в ямы без воды и еды. Больше всего случаев отмечено в 328-м десантно-штурмовом полку на Херсонском направлении - говорится в сообщении.

По данным партизан, оккупанты пытаются остановить массовое бегство с передовой с помощью пыток и унижений. Но каждый военный имеет выбор — стать жертвой этой системы или сохранить жизнь.

