14:33 • 10235 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 16942 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 11717 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 12805 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 17016 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 19863 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 30805 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 36012 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 40431 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28524 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В армии рф созданы мобильные группы для расправы над дезертирами. Оккупанты пытаются остановить массовое бегство с передовой с помощью пыток и унижений.

Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами

В армии рф создали мобильные группы для расправы над дезертирами. Оккупанты пытаются остановить массовое бегство с передовой с помощью пыток и унижений, передает УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ".

Детали

Как сообщили в "АТЕШ", источники из штаба 104-й десантно-штурмовой дивизии, воюющей на юге Украины, сообщают, что командование создало мобильные группы для задержания тех, кто пытается покинуть позиции.

Эти группы действуют, в частности, по всему Крыму и отбирают задержанных даже у военной полиции. Пойманных солдат ждут жестокие "полевые суды": их заставляют драться до смерти, привязывают к машинам и возят перед строем, или бросают в ямы без воды и еды. Больше всего случаев отмечено в 328-м десантно-штурмовом полку на Херсонском направлении 

- говорится в сообщении.

Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском25.09.25, 05:45 • 42469 просмотров

По данным партизан, оккупанты пытаются остановить массовое бегство с передовой с помощью пыток и унижений. Но каждый военный имеет выбор — стать жертвой этой системы или сохранить жизнь.

В россии полиция угрожает мужчинам уголовными делами для подписания контрактов на службу в армии - "АТЕШ"23.09.25, 20:35 • 3705 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Херсонская область
Крым
Украина