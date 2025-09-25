Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском

$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 сентября, 18:42 • 16281 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 25773 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 29082 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 29368 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 29546 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 45413 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20689 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 41186 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18951 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 19045 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
67%
759мм
Популярные новости
Рубио встретился с лавровым на полях Генассамблеи ООН24 сентября, 17:38 • 3930 просмотра
Удары по оккупированному Крыму не дают россиянам превратить полуостров в военную базу - Зеленский24 сентября, 18:02 • 2878 просмотра
Хуситы из Йемена атаковали дроном город Эйлат в Израиле: более 20 пострадавших24 сентября, 18:02 • 2612 просмотра
Трамп заменил портрет Байдена на устройство для автоподписи в западном крыле Белого домаVideo24 сентября, 19:05 • 2378 просмотра
В Ровно 16-летняя девушка погибла, спрыгнув из окна общежития, начато расследование - полицияVideo24 сентября, 19:18 • 2790 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 45413 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 45197 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 41186 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 51072 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 59482 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Мустафа Джемилев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 42223 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 101922 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 61266 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 74936 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 126519 просмотра
Актуальное
YouTube
Spotify
МиГ-31
Хранитель
E-6 Mercury

Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Агент "АТЕШ" из рядов российских военных проник в часть под Бердянском, уничтожив бензовоз и УАЗ. Операция нанесла ощутимый удар по логистике и боевым возможностям оккупантов.

Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском

Агент "АТЕШ" из рядов российских военных проник в часть возле Бердянска и уничтожил бензовоз и УАЗ. Операцию провел быстро и незаметно покинул территорию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения.  

Детали

Отмечается, что в честь 3-й годовщины создания "АТЕШ" агент движения из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей в районе Бердянска и провел спецоперацию.

Ему удалось успешно уничтожить две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ. Операция была проведена быстро и профессионально. Агент незаметно покинул территорию воинской части

- говорится в сообщении.

По словам партизан, эта часть активно участвует в боях на Запорожском направлении, и теперь ее боеспособность временно снижена.

"Уничтожение бензовоза и УАЗа стало значительным ударом по логистике и оперативным возможностям оккупационных сил", - добавили в "АТЕШ"

Напомним

Российские оккупационные войска поспешно рассредоточивают свои склады боеприпасов после атаки украинских военных на Богдановку в Луганской области. Движение "АТЕШ" передало данные Силам обороны Украины, уверяя, что передвижение складов не поможет избежать дальнейших потерь.

"Каждая единица техники - все под нашим контролем": движение "АТЕШ" следит за перемещением Черноморского флота рф22.09.25, 06:56 • 3579 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Бердянск