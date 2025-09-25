Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском
Киев • УНН
Агент "АТЕШ" из рядов российских военных проник в часть под Бердянском, уничтожив бензовоз и УАЗ. Операция нанесла ощутимый удар по логистике и боевым возможностям оккупантов.
Агент "АТЕШ" из рядов российских военных проник в часть возле Бердянска и уничтожил бензовоз и УАЗ. Операцию провел быстро и незаметно покинул территорию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения.
Детали
Отмечается, что в честь 3-й годовщины создания "АТЕШ" агент движения из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей в районе Бердянска и провел спецоперацию.
Ему удалось успешно уничтожить две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ. Операция была проведена быстро и профессионально. Агент незаметно покинул территорию воинской части
По словам партизан, эта часть активно участвует в боях на Запорожском направлении, и теперь ее боеспособность временно снижена.
"Уничтожение бензовоза и УАЗа стало значительным ударом по логистике и оперативным возможностям оккупационных сил", - добавили в "АТЕШ"
Напомним
Российские оккупационные войска поспешно рассредоточивают свои склады боеприпасов после атаки украинских военных на Богдановку в Луганской области. Движение "АТЕШ" передало данные Силам обороны Украины, уверяя, что передвижение складов не поможет избежать дальнейших потерь.
