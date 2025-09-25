Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля Бердянська
Київ • УНН
Агент "АТЕШ" з лав російських військових проник у частину біля Бердянська, знищивши бензовоз і УАЗ. Операція завдала відчутного удару по логістиці й бойових спроможностях окупантів.
Агент "АТЕШ" із лав російських військових проникнув у частину біля Бердянська та знищив бензовоз і УАЗ. Операцію провів швидко й непомітно залишив територію. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал партизанського руху.
Деталі
Зазначається, що на честь 3-х роковин створення "АТЕШ" агент руху з числа військовослужбовців армії рф проникнув в одну з військових частин у районі Бердянська і провів спецоперацію.
Йому вдалося успішно знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ. Операція була проведена швидко та професійно. Агент непомітно залишив територію військової частини
За словами партизанів, ця частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку, і тепер її боєздатність тимчасово знижена.
"Знищення бензовозу та УАЗу стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", - додали в "АТЕШ"
Нагадаємо
Російські окупаційні війська поспішно розосереджують свої склади боєприпасів після атаки українських військових на Богданівку в Луганській області. Рух "АТЕШ" передав дані до Сил оборони України, запевняючи, що пересування складів не допоможе уникнути подальших втрат.
