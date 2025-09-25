Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля Бердянська

$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 вересня, 18:42 • 16646 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 26578 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 29469 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 29739 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 29863 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 45773 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20770 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 41406 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18980 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 19076 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Удари по окупованому Криму не дають росіянам перетворити півострів у військову базу - Зеленський
24 вересня, 18:02 • 3392 перегляди
Хусити з Ємену атакували дроном місто Ейлат у Ізраїлі: понад 20 постраждалих
24 вересня, 18:02 • 3146 перегляди
Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у західному крилі Білого дому
24 вересня, 19:05 • 2914 перегляди
У Рівному 16-річна дівчина загинула, стрибнувши з вікна гуртожитку, розпочато розслідування - поліція
24 вересня, 19:18 • 3330 перегляди
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана
00:56 • 2696 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
24 вересня, 11:04 • 45770 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
24 вересня, 09:04 • 45427 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 41405 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
24 вересня, 05:30 • 51258 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
24 вересня, 05:16 • 59664 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Мустафа Джемілєв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Крим
Польща
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
23 вересня, 12:00 • 42332 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26 • 102021 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56 • 61359 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
22 вересня, 05:42 • 75021 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00 • 126608 перегляди
YouTube
Spotify
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор

Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля Бердянська

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

Агент "АТЕШ" з лав російських військових проник у частину біля Бердянська, знищивши бензовоз і УАЗ. Операція завдала відчутного удару по логістиці й бойових спроможностях окупантів.

Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля Бердянська

Агент "АТЕШ" із лав російських військових проникнув у частину біля Бердянська та знищив бензовоз і УАЗ. Операцію провів швидко й непомітно залишив територію. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал партизанського руху.  

Деталі

Зазначається, що на честь 3-х роковин створення "АТЕШ" агент руху з числа військовослужбовців армії рф проникнув в одну з військових частин у районі Бердянська і провів спецоперацію.

Йому вдалося успішно знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ. Операція була проведена швидко та професійно. Агент непомітно залишив територію військової частини

- йдеться у дописі.

За словами партизанів, ця частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку, і тепер її боєздатність тимчасово знижена.

"Знищення бензовозу та УАЗу стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", - додали в "АТЕШ"

Нагадаємо

Російські окупаційні війська поспішно розосереджують свої склади боєприпасів після атаки українських військових на Богданівку в Луганській області. Рух "АТЕШ" передав дані до Сил оборони України, запевняючи, що пересування складів не допоможе уникнути подальших втрат.

"Кожна одиниця техніки - все під нашим контролем": рух "АТЕШ" стежить за переміщенням Чорноморського флоту рф 22.09.25, 06:56 • 3579 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Бердянськ