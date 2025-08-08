$41.460.15
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10457 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9888 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15960 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13606 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32757 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40300 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27932 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89525 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62776 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зміни для українських студентів у Польщі: Зеленський закликав Туска розглянути ситуацію

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Президент Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Польщі Туска щодо нових правил вступу до польських вишів, які ускладнюють навчання українським студентам. Міністерство науки та вищої освіти Польщі вимагає сертифікат знання мови рівня В2, що створює перешкоди для абітурієнтів.

Зміни для українських студентів у Польщі: Зеленський закликав Туска розглянути ситуацію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив нові правили для український вступників у Польщі і закликав допомогти, пише УНН.

Говорили також про деякі нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів, українських абітурієнтів. У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді

- написав Зеленський у соцмережах.

Контекст

Днями у ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що іноземцям ускладнили вступ до польських вишів. Для вступу до вишів Польщі іноземцям тепер потрібно мати сертифікат знання польської мови на рівні В2 за результатами державного іспиту. Відповідний наказ видало Міністерство науки та вищої освіти Польщі.

Для іноземних абітурієнтів це може стати серйозною перешкодою, особливо цього року - багато хто не встигає скласти іспит.

Вступники створили ініціативну групу та склали петицію з проханням відкласти введення постанови.

Юлія Шрамко

Дональд Туск
Володимир Зеленський
Польща