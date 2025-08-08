Зміни для українських студентів у Польщі: Зеленський закликав Туска розглянути ситуацію
Київ • УНН
Президент Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Польщі Туска щодо нових правил вступу до польських вишів, які ускладнюють навчання українським студентам. Міністерство науки та вищої освіти Польщі вимагає сертифікат знання мови рівня В2, що створює перешкоди для абітурієнтів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив нові правили для український вступників у Польщі і закликав допомогти, пише УНН.
Говорили також про деякі нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів, українських абітурієнтів. У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді
Контекст
Днями у ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що іноземцям ускладнили вступ до польських вишів. Для вступу до вишів Польщі іноземцям тепер потрібно мати сертифікат знання польської мови на рівні В2 за результатами державного іспиту. Відповідний наказ видало Міністерство науки та вищої освіти Польщі.
Для іноземних абітурієнтів це може стати серйозною перешкодою, особливо цього року - багато хто не встигає скласти іспит.
Вступники створили ініціативну групу та склали петицію з проханням відкласти введення постанови.