Изменения для украинских студентов в Польше: Зеленский призвал Туска рассмотреть ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил новые правила для украинских абитуриентов в Польше и призвал помочь, пишет УНН.

Говорили также о некоторых нормативных изменениях в Польше, которые затронули украинских студентов, украинских абитуриентов. Во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Попросил Дональда рассмотреть эту ситуацию, помочь украинской молодежи - написал Зеленский в соцсетях.

Контекст

На днях в СМИ начали появляться сообщения, что иностранцам усложнили поступление в польские вузы. Для поступления в вузы Польши иностранцам теперь нужно иметь сертификат знания польского языка на уровне В2 по результатам государственного экзамена. Соответствующий приказ издало Министерство науки и высшего образования Польши.

Для иностранных абитуриентов это может стать серьезным препятствием, особенно в этом году - многие не успевают сдать экзамен.

Абитуриенты создали инициативную группу и составили петицию с просьбой отложить введение постановления.