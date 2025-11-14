Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15301 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27370 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24661 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23193 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20766 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16138 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38900 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31631 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53273 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2700 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12221 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 5032 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4396 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2786 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38899 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31630 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28864 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53273 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12255 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38899 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17535 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34199 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30053 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво

Київ • УНН

 • 12256 перегляди

Актриса Мішель Йео, володарка "Оскара" за роль у фільмі "Все скрізь і одразу", отримає почесного "Золотого ведмедя" Берлінале. Церемонія нагородження відбудеться 12 лютого на відкритті кінофестивалю.

Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво

Актриса Мішель Йео, яка здобула премію "Оскар" за роль у "Все скрізь і одразу" стане володаркою почесного "Золотого ведмедя" за внесок у кіномистецтво. Передає УНН із посиланням на Spiegel та Variety.

Деталі

Малайзійська актриса китайського походження Мішель Йео, відома за різними фільмами, серед яких картина "Все скрізь і відразу" (за яку вона отрмала головну світову кінопремію - Оскар), буде нагороджена почесним "Золотим ведмедем" Берлінале за свої життєві досягнення.

Церемонія відбудеться у рамках відкриття кінофестивалю 12 лютого.

Мішель Йео — візіонер і виконавиця, чия творчість виходить за межі географічних, мовних та кінематографічних кордонів. .. Її чарівна харизма, сміливий творчий вибір і самобутній стиль вплинули на покоління кінематографістів і шанувальників кіно на Берліналі і по всьому світу

- ідеться у заяві директора фестивалю Тріши Таттл.

Актриса, яка у 1999 році була членом міжнародного журі Берлінського кінофестивалю, зазначила, що столиця Німеччини завжди займала особливе місце в її серці.

Це був один з перших фестивалів, який прийняв мою роботу з такою теплотою і щедрістю. Повернутися сюди через стільки років і побачити, як мою кар'єру в кіно оцінили по достоїнству, для мене дуже багато значить

- розповіла  Мішель Йео.

Довідка

На початку 1990-х років Йео здобула популярність завдяки таким фільмам, як "Так, мадам, Королівські воїни", "Поліцейська історія 3" та "Він Чун".

Міжнародне визнання акторка отримала у 1997 році, коли зіграла роль китайського секретного агента Вай Лінь у фільмі про Джеймса Бонда "Завтра не помре ніколи". 

У 2023 році малайзійська акторка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Все скрізь одночасно". Йео стала першою актрисою азіатського походження, яка отримала нагороду в цій номінації.

Той історичний момент став важливою віхою для представництва азіатських митців у світовому кінематографі

- вважають представники Берлінале.

Нагадаємо

На 75-му Берлінському кінофестивалі показали український фільм "Стрічка часу" про школи під час війни. Серед 19 конкурсних фільмів також були представлені нові роботи Річарда Лінклейтера та Люсіль Хадзіхалілович.

Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора05.11.25, 16:19 • 35824 перегляди

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
Фільм
Німеччина