Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво

Актриса Мішель Йео, яка здобула премію "Оскар" за роль у "Все скрізь і одразу" стане володаркою почесного "Золотого ведмедя" за внесок у кіномистецтво. Передає УНН із посиланням на Spiegel та Variety.

Малайзійська актриса китайського походження Мішель Йео, відома за різними фільмами, серед яких картина "Все скрізь і відразу" (за яку вона отрмала головну світову кінопремію - Оскар), буде нагороджена почесним "Золотим ведмедем" Берлінале за свої життєві досягнення.

Церемонія відбудеться у рамках відкриття кінофестивалю 12 лютого.

Мішель Йео — візіонер і виконавиця, чия творчість виходить за межі географічних, мовних та кінематографічних кордонів. .. Її чарівна харизма, сміливий творчий вибір і самобутній стиль вплинули на покоління кінематографістів і шанувальників кіно на Берліналі і по всьому світу - ідеться у заяві директора фестивалю Тріши Таттл.

Актриса, яка у 1999 році була членом міжнародного журі Берлінського кінофестивалю, зазначила, що столиця Німеччини завжди займала особливе місце в її серці.

Це був один з перших фестивалів, який прийняв мою роботу з такою теплотою і щедрістю. Повернутися сюди через стільки років і побачити, як мою кар'єру в кіно оцінили по достоїнству, для мене дуже багато значить - розповіла Мішель Йео.

На початку 1990-х років Йео здобула популярність завдяки таким фільмам, як "Так, мадам, Королівські воїни", "Поліцейська історія 3" та "Він Чун".

Міжнародне визнання акторка отримала у 1997 році, коли зіграла роль китайського секретного агента Вай Лінь у фільмі про Джеймса Бонда "Завтра не помре ніколи".

У 2023 році малайзійська акторка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Все скрізь одночасно". Йео стала першою актрисою азіатського походження, яка отримала нагороду в цій номінації.

Той історичний момент став важливою віхою для представництва азіатських митців у світовому кінематографі - вважають представники Берлінале.

