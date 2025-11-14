Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство

Актриса Мишель Йео, получившая премию "Оскар" за роль в фильме "Всё везде и сразу", станет обладательницей почетного "Золотого медведя" за вклад в киноискусство. Передает УНН со ссылкой на Spiegel и Variety.

Подробности

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео, известная по различным фильмам, среди которых картина "Всё везде и сразу" (за которую она получила главную мировую кинопремию - Оскар), будет награждена почетным "Золотым медведем" Берлинале за свои жизненные достижения.

Церемония состоится в рамках открытия кинофестиваля 12 февраля.

Мишель Йео — визионер и исполнительница, чье творчество выходит за пределы географических, языковых и кинематографических границ. .. Ее очаровательная харизма, смелый творческий выбор и самобытный стиль повлияли на поколение кинематографистов и поклонников кино на Берлинале и по всему миру - говорится в заявлении директора фестиваля Триши Таттл.

Актриса, которая в 1999 году была членом международного жюри Берлинского кинофестиваля, отметила, что столица Германии всегда занимала особое место в ее сердце.

Это был один из первых фестивалей, который принял мою работу с такой теплотой и щедростью. Вернуться сюда спустя столько лет и увидеть, как мою карьеру в кино оценили по достоинству, для меня очень много значит - рассказала Мишель Йео.

Справка

В начале 1990-х годов Йео получила известность благодаря таким фильмам, как "Да, мадам, Королевские воины", "Полицейская история 3" и "Вин Чун".

Международное признание актриса получила в 1997 году, когда сыграла роль китайского секретного агента Вай Линь в фильме о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда".

В 2023 году малайзийская актриса получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу". Йео стала первой актрисой азиатского происхождения, получившей награду в этой номинации.

Тот исторический момент стал важной вехой для представительства азиатских художников в мировом кинематографе - считают представители Берлинале.

Напомним

