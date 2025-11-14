Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство

$42.060.03
48.880.23
ukenru
16:09 • 5504 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 11196 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 11338 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 11845 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 12834 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 25579 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 21626 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 46277 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30575 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 55363 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 25079 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ14 ноября, 08:55 • 32331 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 27128 просмотра
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствийPhoto14 ноября, 10:19 • 18521 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 16494 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 25579 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 21626 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 16706 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 46277 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 276063 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Париж
Исландия
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 1116 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 25579 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 10034 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 27294 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 25221 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Социальная сеть
Старлинк

Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Актриса Мишель Йео, обладательница «Оскара» за роль в фильме «Всё везде и сразу», получит почетного «Золотого медведя» Берлинале. Церемония награждения состоится 12 февраля на открытии кинофестиваля.

Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство

Актриса Мишель Йео, получившая премию "Оскар" за роль в фильме "Всё везде и сразу", станет обладательницей почетного "Золотого медведя" за вклад в киноискусство. Передает УНН со ссылкой на Spiegel и Variety.

Подробности

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео, известная по различным фильмам, среди которых картина "Всё везде и сразу" (за которую она получила главную мировую кинопремию - Оскар), будет награждена почетным "Золотым медведем" Берлинале за свои жизненные достижения.

Церемония состоится в рамках открытия кинофестиваля 12 февраля.

Мишель Йео — визионер и исполнительница, чье творчество выходит за пределы географических, языковых и кинематографических границ. .. Ее очаровательная харизма, смелый творческий выбор и самобытный стиль повлияли на поколение кинематографистов и поклонников кино на Берлинале и по всему миру

- говорится в заявлении директора фестиваля Триши Таттл.

Актриса, которая в 1999 году была членом международного жюри Берлинского кинофестиваля, отметила, что столица Германии всегда занимала особое место в ее сердце.

Это был один из первых фестивалей, который принял мою работу с такой теплотой и щедростью. Вернуться сюда спустя столько лет и увидеть, как мою карьеру в кино оценили по достоинству, для меня очень много значит

- рассказала Мишель Йео.

Справка

В начале 1990-х годов Йео получила известность благодаря таким фильмам, как "Да, мадам, Королевские воины", "Полицейская история 3" и "Вин Чун".

Международное признание актриса получила в 1997 году, когда сыграла роль китайского секретного агента Вай Линь в фильме о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда".

В 2023 году малайзийская актриса получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу". Йео стала первой актрисой азиатского происхождения, получившей награду в этой номинации.

Тот исторический момент стал важной вехой для представительства азиатских художников в мировом кинематографе

- считают представители Берлинале.

Напомним

На 75-м Берлинском кинофестивале показали украинский фильм "Лента времени" о школах во время войны. Среди 19 конкурсных фильмов также были представлены новые работы Ричарда Линклейтера и Люсиль Хадзихалилович.

Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера05.11.25, 16:19 • 35822 просмотра

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
Фильм
Германия