Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера

Исполнитель ролей Баки Барнса/Зимнего солдата в киновселенной Marvel, Себастиан Стэн подчеркнул, что время на съемочной площадке серии супергеройских фильмов было ключевым для его личного и профессионального роста, передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Во время недавнего интервью в подкасте "Stronger" Стэн, который играл Баки Барнса, также известного как Зимний Солдат, в семи фильмах Marvel, сказал, что Marvel "очень помог" ему вырасти как человеку и актеру.

Я никогда не отдавал предпочтение одной роли над другой. Мое время в Marvel всегда многому меня учило. .. И (я работал) с Робертом Дауни (младшим) и Скарлетт (Йоханссон), и всеми этими людьми, на которых я равнялся. Это был бизнес. Это была семья, и это дало мне ощущение принадлежности отметил Себастиан Стэн.

Актер также признал, что его румынское происхождение предполагало процесс адаптации к кинематографу в США.

Мне пришлось потратить значительную часть своей юности, пытаясь вписаться и найти свой собственный путь. Только сейчас я чувствую, что делаю то, что всегда хотел делать - объяснил он.

Сейчас, в 43 года, Стэн пытается выйти за пределы комиксов. 2025 год стал для Стэна прорывным с точки зрения признания наград. Его главная роль в фильме "Другой человек" принесла ему "Золотой глобус". Он также был номинирован на премию "Оскар" за лучшего актера за роль Дональда Трампа в фильме "Ученик".

Напомним

