Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера

13:23 • 13202 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 15192 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 17351 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 23518 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57 • 21229 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20617 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17975 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35407 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32620 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
4 ноября, 18:07 • 54258 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 22757 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo09:17 • 5298 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters10:59 • 10040 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23190 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 18846 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций15:03 • 1018 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
13:23 • 13209 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 19302 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23677 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 23523 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 2372 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 23138 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 33686 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 47141 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 49592 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера

Киев • УНН

 • 2380 просмотра

Себастиан Стэн, исполнитель роли Баки Барнса/Зимнего солдата в семи фильмах Marvel, заявил, что время на съемочной площадке серии супергеройских фильмов было ключевым для его личного и профессионального роста. Актер также отметил, что его румынское происхождение предполагало процесс адаптации к кинематографу в США.

Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера

Исполнитель ролей Баки Барнса/Зимнего солдата в киновселенной Marvel, Себастиан Стэн подчеркнул, что время на съемочной площадке серии супергеройских фильмов было ключевым для его личного и профессионального роста, передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Во время недавнего интервью в подкасте "Stronger" Стэн, который играл Баки Барнса, также известного как Зимний Солдат, в семи фильмах Marvel, сказал, что Marvel "очень помог" ему вырасти как человеку и актеру.

Я никогда не отдавал предпочтение одной роли над другой. Мое время в Marvel всегда многому меня учило. .. И (я работал) с Робертом Дауни (младшим) и Скарлетт (Йоханссон), и всеми этими людьми, на которых я равнялся. Это был бизнес. Это была семья, и это дало мне ощущение принадлежности

отметил Себастиан Стэн.

Актер также признал, что его румынское происхождение предполагало процесс адаптации к кинематографу в США.

Мне пришлось потратить значительную часть своей юности, пытаясь вписаться и найти свой собственный путь. Только сейчас я чувствую, что делаю то, что всегда хотел делать

- объяснил он.

Сейчас, в 43 года, Стэн пытается выйти за пределы комиксов. 2025 год стал для Стэна прорывным с точки зрения признания наград. Его главная роль в фильме "Другой человек" принесла ему "Золотой глобус". Он также был номинирован на премию "Оскар" за лучшего актера за роль Дональда Трампа в фильме "Ученик".

Напомним

Звезда фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Тенох Уэрта подтвердил, что официально возвращается во Вселенную Marvel (MCU). Он снова предстанет в роли Немора в продолжении уже культовой серии фильмов - "Мстители: Судный день", премьера запланирована на 18 декабря 2026 года.

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
Фильм
Marvel Entertainment
Дональд Трамп
Соединённые Штаты