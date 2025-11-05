Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора

Виконавець ролей Бакі Барнса/Зимового солдата у кіновсесвіті Marvel, Себастіан Стен наголосив, що час на знімальному майданчку серії супергеройських фільмів був ключовим для його особистого та професійного зростання, передає УНН із посиланням Variety.

Деталі

Під час нещодавнього інтерв'ю в подкасті "Stronger" Стен, який грав Бакі Барнса, також відомого як Зимовий Солдат, у семи фільмах Marvel, сказав, що Marvel "дуже допоміг" йому вирости як людині та акторові.

Я ніколи не віддавав перевагу одній ролі над іншою. Мій час у Marvel завжди багато чому мене навчив. .. І (я працював) з Робертом Дауні (молодшим) та Скарлетт (Йоханссон), та всіма цими людьми, на яких я рівнявся. Це був бізнес. Це була сім'я, і ​​це дало мені відчуття приналежності зазначив Себастіан Стен.

Актор також визнав, що його румунське походження передбачало процес адаптації до кінематографу у США.

Мені довелося витратити значну частину своєї юності, намагаючись вписатися та знайти свій власний шлях. Тільки зараз я відчуваю, що роблю те, що завжди хотів робити - пояснив він.

Зараз, у 43 роки, Стен намагається вийти за межі коміксів. 2025 рік став для Стена проривним з точки зору визнання нагород. Його головна роль у фільмі "Інша людина" принесла йому "Золотий глобус". Він також був номінований на премію "Оскар" за найкращого актора за роль Дональда Трампа у фільмі "Учень".

Нагадаємо

Зірка фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Тенох Уерта підтвердив, що офіційно повертається до Кінематографічного всесвіту Marvel (MCU). Він знову постане у ролі Немора у продовженні вже культової серії фільмів - "Месники: Судний день", прем’єра запланована на 18 грудня 2026 року.