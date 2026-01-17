Житло в рф різко подорожчало: купівля квартири стає недосяжною для більшості росіян

Ринок нерухомості в росії за минулий рік показав суттєве зростання цін майже в усіх сегментах. Подорожчання житла на тлі стагнації доходів робить власну квартиру недоступною для більшості громадян. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, на вторинному ринку у великих містах ціни за рік зросли приблизно на 8% і досягли 209 859 рублів за квадратний метр. Новобудови подорожчали ще більше - на 14%, майже до 211 000 рублів за квадратний метр. Найшвидше зростання зафіксували в регіонах. На вторинному ринку житло подорожчало: у Махачкалі - на 25%, у Курську - на 24%, в Іжевську - на 16%.

У москві та санкт-петербурзі зростання цін було нижчим: близько 10% за рік. Водночас у столиці рф середня вартість квадратного метра вже становить 355 800 рублів. Поточний рік, за прогнозами, також не принесе зниження цін. Очікується, що у новобудовах вони зростуть ще на 13-15%, на вторинному ринку на 5-10%. Оренда може подорожчати на 7–17%.

"У таких умовах у 2026 році середньостатистичному росіянину знадобиться від 60 до 86 місячних зарплат, щоб купити житло. У москві цей показник сягає 164 зарплат, у казані – 126. Зростання цін на тлі стагнації доходів робить житло в росії дедалі менш доступним. Для багатьох власна квартира перетворюється не на життєву мету, а на недосяжну фінансову ілюзію", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

росія привласнює житло українців на окупованих територіях, як у Мелітополі, де будинок оформили на окупаційну владу та виселили мешканців через псевдосуди. Подібні схеми застосовують і в інших містах, передаючи житло російським військовим та чиновникам.