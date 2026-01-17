Житло в рф різко подорожчало: купівля квартири стає недосяжною для більшості росіян

$43.180.08
12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17 січня, 06:41
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17 січня, 06:59
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo12:09
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Чернігівська область
Сумська область
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34
Техніка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетний комплекс "Панцир"

Житло в рф різко подорожчало: купівля квартири стає недосяжною для більшості росіян

Київ

 74 перегляди

Ціни на житло в росії зросли на 8-14% за рік, роблячи його недоступним для багатьох громадян. У 2026 році середньостатистичному росіянину знадобиться від 60 до 86 місячних зарплат для покупки квартири.

Житло в рф різко подорожчало: купівля квартири стає недосяжною для більшості росіян

Ринок нерухомості в росії за минулий рік показав суттєве зростання цін майже в усіх сегментах. Подорожчання житла на тлі стагнації доходів робить власну квартиру недоступною для більшості громадян. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, на вторинному ринку у великих містах ціни за рік зросли приблизно на 8% і досягли 209 859 рублів за квадратний метр. Новобудови подорожчали ще більше - на 14%, майже до 211 000 рублів за квадратний метр. Найшвидше зростання зафіксували в регіонах. На вторинному ринку житло подорожчало: у Махачкалі - на 25%, у Курську - на 24%, в Іжевську - на 16%.

У москві та санкт-петербурзі зростання цін було нижчим: близько 10% за рік. Водночас у столиці рф середня вартість квадратного метра вже становить 355 800 рублів. Поточний рік, за прогнозами, також не принесе зниження цін. Очікується, що у новобудовах вони зростуть ще на 13-15%, на вторинному ринку на 5-10%. Оренда може подорожчати на 7–17%.

"У таких умовах у 2026 році середньостатистичному росіянину знадобиться від 60 до 86 місячних зарплат, щоб купити житло. У москві цей показник сягає 164 зарплат, у казані – 126. Зростання цін на тлі стагнації доходів робить житло в росії дедалі менш доступним. Для багатьох власна квартира перетворюється не на життєву мету, а на недосяжну фінансову ілюзію", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

росія привласнює житло українців на окупованих територіях, як у Мелітополі, де будинок оформили на окупаційну владу та виселили мешканців через псевдосуди. Подібні схеми застосовують і в інших містах, передаючи житло російським військовим та чиновникам.

Алла Кіосак

Новини Світу
Нерухомість
Війна в Україні
Курськ
Служба зовнішньої розвідки України
Україна
Мелітополь