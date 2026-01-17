Жилье в рф резко подорожало: покупка квартиры становится недостижимой для большинства россиян

Рынок недвижимости в России за прошлый год показал существенный рост цен почти во всех сегментах. Подорожание жилья на фоне стагнации доходов делает собственную квартиру недоступной для большинства граждан. Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, на вторичном рынке в крупных городах цены за год выросли примерно на 8% и достигли 209 859 рублей за квадратный метр. Новостройки подорожали еще больше - на 14%, почти до 211 000 рублей за квадратный метр. Самый быстрый рост зафиксировали в регионах. На вторичном рынке жилье подорожало: в Махачкале - на 25%, в Курске - на 24%, в Ижевске - на 16%.

В Москве и Санкт-Петербурге рост цен был ниже: около 10% за год. В то же время в столице РФ средняя стоимость квадратного метра уже составляет 355 800 рублей. Текущий год, по прогнозам, также не принесет снижения цен. Ожидается, что в новостройках они вырастут еще на 13-15%, на вторичном рынке на 5-10%. Аренда может подорожать на 7–17%.

"В таких условиях в 2026 году среднестатистическому россиянину понадобится от 60 до 86 месячных зарплат, чтобы купить жилье. В Москве этот показатель достигает 164 зарплат, в Казани – 126. Рост цен на фоне стагнации доходов делает жилье в России все менее доступным. Для многих собственная квартира превращается не в жизненную цель, а в недостижимую финансовую иллюзию", – говорится в сообщении.

Напомним

Россия присваивает жилье украинцев на оккупированных территориях, как в Мелитополе, где дом оформили на оккупационные власти и выселили жильцов через псевдосуды. Подобные схемы применяют и в других городах, передавая жилье российским военным и чиновникам.