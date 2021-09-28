Журналісти розкрили чергову схему збагачення людей Терехова на харків’янах: цього разу “наживалися” на Е-ticket

ukru
19:38 • 80684 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 105062 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164363 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146929 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148237 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159462 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176999 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150013 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159192 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176025 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126505 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 93067 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120668 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138549 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 97941 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164363 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154921 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252561 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248851 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54997 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64940 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63149 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99104 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109909 перегляди
Актуальне
Журналісти розкрили чергову схему збагачення людей Терехова на харків’янах: цього разу “наживалися” на Е-ticket

Журналісти розкрили чергову схему збагачення людей Терехова на харків’янах: цього разу “наживалися” на Е-ticket

Київ • УНН

 • 31305 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. КП “Харківпас” закупить магнітні картки “E-ticket” у чотири рази дорожче їхньої ринкової вартості. Про це йдеться в сюжеті програми “Цена вопроса", передає УНН.

В цілому, КП витратить на закупівлю магнітних карток для проїзду в наземному транспорті 42 млн грн. Це — найбільша партія E-ticket за всі роки роботи електронного квитка в Харкові, впроваджуваного з 2017 року, констатували журналісти.

“Один E-ticket обійдеться комунальному підприємству в 60-78 грн за комплект, у який входить пластикова картка з чіпом і інформбуклет з конвертом.

Картки з такими ж характеристиками обійшлися київським КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр“ у 14 грн, без ПДВ за штуку, а КП "Метрополітен“ — в 16 грн, з ПДВ.

Навіть сам харківський метрополітен платив раніше 20 грн за таку ж картку. Правда, без первинної ініціалізації”, - досліджували журналісти.

КП “Харківпас”, в особі директора КП Наталії Захаренко, домовилося про закупівлю дорогих “E-ticket” 21 липня 2021 року. Помітно, що Захаренко, за дивним збігом обставин, покинула посаду в той же день.

“Через кілька днів Захаренко очолила фінкомпанію ”Платіжний центр“, з яким КП і підписало контракт. Тобто, контракт Захаренко підписала фактично сама з собою”, — кажуть журналісти.

Сьогодні “Платіжний центр” має виключне право здійснювати програмування і кодування безконтактних електронних карт. Таке право компанії надала Харківська міськрада в 2016 році. Згідно з угодою, приватна фірма отримала винагороду у 6,5% від загальної суми платежів за проїзд.

“За 10 років без урахування поступового зростання плати за проїзд ця сума повинна скласти близько 700 млн грн” — підрахували в Харківському антикорупційному центрі.

Журналісти також досліджували історію взаємин між компанією “Платіжний центр” і Харківською міськрадою. І констатували взаємозв’язок між в.о. мера міста Ігорем Тереховим і засновниками фінкомпанії.

Так, “Платіжний центр” раніше належала компанії з управління активами “Фінекс-капітал”. Це — олдскульний учасник фондового ринку, який веде свою історію з 2000 року, і поклав початок “FinexGroup”, вивчили журналісти.

“FinexGroup” спільно володіють фінансист Ігор Когут і Лада Крімерман. Обидва — добре відомі Терехову люди“, - кажуть журналісти.

Справа в тому, що після того, як міськрада наділила “Платіжний центр” статусом монополіста, Терехов отримав від Крімерман позику обсягом 15 млн грн. І витратив позичену суму на інвестиційні сертифікати інвестфонду “Генуя”.

“Через пів року — 15 травня 2018 року — Терехов отримав на них перші дивіденди обсягом 5,5 млн грн. Усього в 2018 році Терехов отримав 10,5 млн грн. Але, як пізніше з’ясувалося, заплатити податки з суми отриманих дивідендів Терехов забув” , - розповіли журналісти.

До слова

Раніше журналісти проекту “Цена вопроса” розповіли, як син в.о. мера Харкова Ігоря Терехова Микола розтратив кошти, які виділялися на ремонт під’їздів. Кілька років поспіль він очолював комунальне підприємство “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”.

В цілому Харківська мерія за останній рік не раз потрапляла у великі скандали, пов’язані з проведенням тендерів за завищеними цінами.

Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, спроба “заробити” була зафіксована на тендерах із закупівлі ліків і респіраторів від COVID-19, ремонту притулку для тварин, будівництва гаража в одній з лікарень, куди замовили елітну керамогранітну плитку.

Але найбільшим скандалом стало будівництво громадського туалету в зоопарку за ціною понад 30 млн грн або понад 1 млн доларів. Тендер на будівництво туалету виграла компанія члена виконкому Харківської міськради Олександра Харченка. Саму міськраду нині очолює Ігор Терехов, який тимчасово змінив на цій посаді Геннадія Кернеса.

Причому сам перехід влади від Кернеса до Терехова зараз становить суспільний інтерес. За однією з версій, Терехов міг підробити підпис Кернеса, щоб зайняти його крісло. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами