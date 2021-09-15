Правда о смерти Кернеса вскроется после проигрыша Терехова на мэрских выборах - политолог

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“Есть масса вопросов, начиная с того, как у Терехова оказалась подпись Кернеса. Это должны расследовать правоохранители, потому что есть версия, что Кернес вряд ли что-то мог подписывать”, — отметил политолог.

Но сейчас активному следствию может препятствовать админресурс и статус Терехова, допускает Молчанов.

“Вот если проиграет выборы, вероятно, что будет (расследование — ред.), а если выиграет, то вероятно, что закроют глаза”, — считает политолог.

Что касается предстоящих выборов, то однозначно будет два тура, уверен политолог.

“Во втором туре будет Добкин и Терехов. По-моему, это очевидно и тогда там уже будут ровняться рейтинги, у кого выше”, — пояснил он.

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись по одной из версий считают поддельной.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.