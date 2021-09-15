Правда про смерть Кернеса розкриється після програшу Терехова на мерських виборах - політолог

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“Є маса питань, починаючи з того, як у Терехова опинився підпис Кернеса. Це повинні розслідувати правоохоронці, тому що є версія, що Кернес навряд чи щось міг підписувати”, — зазначив політолог.

Але зараз активному слідству може перешкоджати адмінресурс і статус Терехова, допускає Молчанов.

“Ось якщо програє вибори, ймовірно, що буде (розслідування — ред.), а якщо виграє, то ймовірно, що закриють очі”, — вважає політолог.

Що стосується майбутніх виборів, то однозначно буде два тури, впевнений політолог.

“У другому турі буде Добкін і Терехов. По-моєму, це очевидно і тоді там вже будуть рівнятися рейтинги, у кого вище”, — пояснив він.

В контексті

25 жовтня 2020 року харків’яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, знаходився за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть. При цьому весь цей час близькі стверджували, що Кернес живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус, що було безпідставно.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса. Цей підпис за однією з версій вважають підробленим.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.