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Журналисты раскрыли очередную схему обогащения людей Терехова на харьковчанах: на этот раз "наживались" на Е-ticket

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. КП "Харьковпасс" закупит магнитные карточки "E-ticket" в четыре раза дороже их рыночной стоимости. Об этом говорится в сюжете программы "Цена вопроса", передает УНН.

В целом, КП потратит на закупку магнитных карточек для проезда в наземном транспорте 42 млн грн. Это — самая крупная партия E-ticket за все годы работы электронного билета в Харькове, внедряемого с 2017 года, констатировали журналисты.

“Один E-ticket обойдется коммунальному предприятию в 60-78 грн за комплект, в который входит пластиковая карточка с чипом и информбуклет с конвертом.

Карточки с такими же характеристиками обошлись киевскому КП „Главный информационно-вычислительный центр“ в 14 грн, без НДС за штуку, а КП „Метрополитен“ — в 16 грн, с НДС.

Даже сам харьковский метрополитен платил ранее 20 грн за такую же карточку. Правда, без первичной инициализации”, — исследовали журналисты.

КП “Харьковпасс”, в лице директора КП Натальи Захаренко, договорилось о закупке дорогостоящих “E-ticket” 21 июля 2021 года. Приметно, что Захаренко, по странному стечению обстоятельств, покинула должность в тот же день.

“Спустя несколько дней Захаренко возглавила финкомпанию „Платежный центр“, с который КП и подписало контракт. То есть, контракт Захаренко подписала фактически сама с собой”, — говорят журналисты.

Сегодня “Платежный центр” имеет исключительное право осуществлять программирование и кодирование бесконтактных электронных карт. Такое право компании предоставил Харьковский горсовет в 2016 году. Согласно договору, частная фирма получила вознаграждение в размере 6,5% от общей суммы платежей за проезд.

“За 10 лет без учета постепенного роста платы за проезд эта сумма должна составить около 700 млн грн” — подсчитали в Харьковском антикоррупционном центре.

Журналисты также исследовали историю взаимоотношений между компанией “Платежный центр” и Харьковским горсоветом. И констатировали взаимосвязь между и.о. мера города Игорем Тереховым и основателями финкомпании.

Так, “Платежный центр” ранее принадлежала компании по управлению активами “Финекс-капитал”. Это — олдскульный участник фондового рынка, ведущий свою историю с 2000 года, и положивший начало “FinexGroup”, изучили журналисты.

“FinexGroup” совместно владеют финансист Игорь Когут и Лада Кримерман. Оба — хорошо известные Терехову люди“, — говорят журналисты.

Дело в том, что после того, как горсовет наделил “Платежный центр” статусом монополиста, Терехов получил от Кримерман займ в размере 15 млн грн. И потратил одолженную сумму на инвестиционные сертификаты инвестфонда “Генуя”.

“Спустя полгода — 15 мая 2018 года — Терехов получил на них первые дивиденды в размере 5,5 млн грн. Всего в 2018 году Терехов получил 10,5 млн грн. Но, как позже выяснилось, заплатить налоги с сумы полученных дивидендов Терехов забыл”, — рассказали журналисты.

К слову

Ранее журналисты проекта “Цена вопроса” рассказали, как сын и.о. мэра Харькова Игоря Терехова Николай растратил средства, которые выделялись на ремонт подъездов. Несколько лет подряд он возглавлял коммунальное предприятие “Харьковское ремонтно-строительное предприятие”.

В целом Харьковская мэрия за последний год не раз попадала в крупные скандалы, связанные с проведением тендеров по завышенным ценам.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, попытка “заработать” была зафиксирована на тендерах по закупке лекарств и респираторов от COVID-19, ремонте приюта для животных, строительстве гаража в одной из больниц, куда заказали элитную керамогранитную плитку.

Но самым крупным скандалом стало строительство общественного туалета в зоопарке по цене более 30 млн грн или более 1 млн долларов. Тендер на строительство туалета выиграла компания члена исполкома Харьковского горсовета Александра Харченко. Сам горсовет нынче возглавляет Игорь Терехов, который временно сменил на этом посту Геннадия Кернеса.

Причем сам переход власти от Кернеса к Терехову сейчас представляет общественный интерес. По одной из версий, Терехов мог подделать подпись Кернеса, чтобы занять его кресло.

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