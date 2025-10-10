Жорстоке вбивство ексголови села селища Миклашев та розбійні напади: суд дав довічне організатору
Київ • УНН
Організатора вбивства колишнього голови сільради Миклашева та серії розбійних нападів засудили до довічного покарання. Його спільник отримав 9 років ув'язнення.
У справі про вбивство колишнього голови сільської ради селища Миклашев на Львівщині та серії розбійних нападів суд засудив до довічного покарання організатора й дав 9 років тюрми для спільника. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Як відомо з відкритих джерел, мова про колишнього голову селища Миклашев Михайла Пугача.
Прокурори Львівської обласної прокуратури довели вину 34-річного та 31-річного мешканців Львівського району. Встановлено, що у 2020 році на Пустомитівщині обвинувачені та спільник, який наразі перебуває в розшуку, вчинили розбійний напад на колишнього голову сільської ради селища Миклашев та його дружину
Повідомляється, що вночі чоловіки розбили вікно й проникли у будинок подружжя. Потерпілих зв’язали й утримували у різних кімнатах. Допитуючи чоловіка про місцезнаходження грошей та цінних речей, двоє зловмисників били чоловіка руками і ногами, завдавши численних травм, зокрема перелом ребер. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Після цього обвинувачені заволоділи грошима, ювелірними виробами та електронікою на понад 700 тис. грн і втекли з місця злочину на автомобілі.
Невдовзі після вбивства правоохоронці встановили та затримали двох нападників. Окрім цього, впродовж 2017-2020 років обвинувачені реалізували аналогічні схеми розбоїв на території Рівненської, Тернопільської та Львівської областей
Під час одного з них, щоб безперешкодно проникнути на територію одного із домогосподарств зловмисники отруїли собаку господарів. Для нападів використовували пістолет, бити, газовий балончик та скотч, а в одному з випадків - вони вкрали мисливську зброю та патрони до неї.
Також встановлено, що у 2017 році старший з обвинувачених напав на працівницю обмінника валют, за якою попередньо стежив. Погрожуючи ножем, він намагався заволодіти грошима, однак потерпіла змогла чинити опір і покликати на допомогу, зірвавши його план.
Відтак, 34-річного чоловіка засуджено за умисне вбивство, розбої, крадіжку та викрадення вогнепальної зброї (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 України). Призначене судом покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Дії 31-річного спільника кваліфіковано як пособництво у готуванні до вчинення розбою, розбої, крадіжка та викрадення вогнепальної зброї (ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187, ч. 3, 4 ст .187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 КК України). Його засуджено до 9 років 1 місяця 2 днів позбавлення волі з конфіскацією майна.
