Жестокое убийство экс-главы села поселка Миклашев и разбойные нападения: суд дал пожизненное организатору

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:44 • 4950 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 2684 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 5504 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 10976 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14145 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23447 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44107 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41560 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42120 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74174 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 24960 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 10235 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 21229 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo05:21 • 8794 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 15531 просмотра
публикации
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 4930 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64891 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 74169 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 68425 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 57675 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Александр Стабб
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Полтавская область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 710 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 4320 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64891 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 28635 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 42776 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МиГ-31
Facebook

Жестокое убийство экс-главы села поселка Миклашев и разбойные нападения: суд дал пожизненное организатору

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Организатора убийства бывшего главы сельсовета Миклашева и серии разбойных нападений приговорили к пожизненному наказанию. Его сообщник получил 9 лет заключения.

Жестокое убийство экс-главы села поселка Миклашев и разбойные нападения: суд дал пожизненное организатору

По делу об убийстве бывшего председателя сельского совета поселка Миклашев на Львовщине и серии разбойных нападений суд приговорил к пожизненному заключению организатора и дал 9 лет тюрьмы для сообщника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как известно из открытых источников, речь идет о бывшем главе поселка Миклашев Михаиле Пугаче.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали вину 34-летнего и 31-летнего жителей Львовского района. Установлено, что в 2020 году на Пустомытовщине обвиняемые и сообщник, который сейчас находится в розыске, совершили разбойное нападение на бывшего председателя сельского совета поселка Миклашев и его жену

- говорится в сообщении.

Сообщается, что ночью мужчины разбили окно и проникли в дом супругов. Потерпевших связали и удерживали в разных комнатах. Допрашивая мужчину о местонахождении денег и ценных вещей, двое злоумышленников избивали мужчину руками и ногами, нанеся многочисленные травмы, в том числе перелом ребер. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого обвиняемые завладели деньгами, ювелирными изделиями и электроникой на более чем 700 тыс. грн и скрылись с места преступления на автомобиле.

Вскоре после убийства правоохранители установили и задержали двух нападавших. Кроме этого, в течение 2017-2020 годов обвиняемые реализовали аналогичные схемы разбоев на территории Ровенской, Тернопольской и Львовской областей

- информирует прокуратура.  

Во время одного из них, чтобы беспрепятственно проникнуть на территорию одного из домохозяйств, злоумышленники отравили собаку хозяев. Для нападений использовали пистолет, биты, газовый баллончик и скотч, а в одном из случаев - они украли охотничье оружие и патроны к нему.

Также установлено, что в 2017 году старший из обвиняемых напал на работницу обменника валют, за которой предварительно следил. Угрожая ножом, он пытался завладеть деньгами, однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и позвать на помощь, сорвав его план.

Таким образом, 34-летний мужчина осужден за умышленное убийство, разбои, кражу и похищение огнестрельного оружия (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 Украины). Назначенное судом наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

- информирует Офис Генпрокурора.

Действия 31-летнего сообщника квалифицированы как пособничество в приготовлении к совершению разбоя, разбои, кража и похищение огнестрельного оружия (ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187, ч. 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 УК Украины). Он приговорен к 9 годам 1 месяцу 2 дням лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харькове сообщили о подозрении мужчинам, совершившим нападение на мать украинского военного23.08.25, 15:23 • 9351 просмотр

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Ровненская область
Тернопольская область
Генеральный прокурор Украины