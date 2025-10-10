Жестокое убийство экс-главы села поселка Миклашев и разбойные нападения: суд дал пожизненное организатору
Киев • УНН
Организатора убийства бывшего главы сельсовета Миклашева и серии разбойных нападений приговорили к пожизненному наказанию. Его сообщник получил 9 лет заключения.
По делу об убийстве бывшего председателя сельского совета поселка Миклашев на Львовщине и серии разбойных нападений суд приговорил к пожизненному заключению организатора и дал 9 лет тюрьмы для сообщника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как известно из открытых источников, речь идет о бывшем главе поселка Миклашев Михаиле Пугаче.
Прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали вину 34-летнего и 31-летнего жителей Львовского района. Установлено, что в 2020 году на Пустомытовщине обвиняемые и сообщник, который сейчас находится в розыске, совершили разбойное нападение на бывшего председателя сельского совета поселка Миклашев и его жену
Сообщается, что ночью мужчины разбили окно и проникли в дом супругов. Потерпевших связали и удерживали в разных комнатах. Допрашивая мужчину о местонахождении денег и ценных вещей, двое злоумышленников избивали мужчину руками и ногами, нанеся многочисленные травмы, в том числе перелом ребер. От полученных травм мужчина скончался на месте.
После этого обвиняемые завладели деньгами, ювелирными изделиями и электроникой на более чем 700 тыс. грн и скрылись с места преступления на автомобиле.
Вскоре после убийства правоохранители установили и задержали двух нападавших. Кроме этого, в течение 2017-2020 годов обвиняемые реализовали аналогичные схемы разбоев на территории Ровенской, Тернопольской и Львовской областей
Во время одного из них, чтобы беспрепятственно проникнуть на территорию одного из домохозяйств, злоумышленники отравили собаку хозяев. Для нападений использовали пистолет, биты, газовый баллончик и скотч, а в одном из случаев - они украли охотничье оружие и патроны к нему.
Также установлено, что в 2017 году старший из обвиняемых напал на работницу обменника валют, за которой предварительно следил. Угрожая ножом, он пытался завладеть деньгами, однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и позвать на помощь, сорвав его план.
Таким образом, 34-летний мужчина осужден за умышленное убийство, разбои, кражу и похищение огнестрельного оружия (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 Украины). Назначенное судом наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Действия 31-летнего сообщника квалифицированы как пособничество в приготовлении к совершению разбоя, разбои, кража и похищение огнестрельного оружия (ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187, ч. 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 УК Украины). Он приговорен к 9 годам 1 месяцу 2 дням лишения свободы с конфискацией имущества.
