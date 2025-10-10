Жестокое убийство экс-главы села поселка Миклашев и разбойные нападения: суд дал пожизненное организатору

По делу об убийстве бывшего председателя сельского совета поселка Миклашев на Львовщине и серии разбойных нападений суд приговорил к пожизненному заключению организатора и дал 9 лет тюрьмы для сообщника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Как известно из открытых источников, речь идет о бывшем главе поселка Миклашев Михаиле Пугаче.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали вину 34-летнего и 31-летнего жителей Львовского района. Установлено, что в 2020 году на Пустомытовщине обвиняемые и сообщник, который сейчас находится в розыске, совершили разбойное нападение на бывшего председателя сельского совета поселка Миклашев и его жену