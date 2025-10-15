"Жоден союз не триває вічно": серіал "Дипломатка" повертається 16 жовтня

Прем'єра третього сезону американського серіалу в жанрі політичний трилер "Дипломатка" (The Diplomat) відбудеться завтра, 16 жовтня, передає УНН.

Коли новий сезон "Дипломатки"

На стрімінговому сервісі Netflix третій сезон "Дипломатки" виходить 16 жовтня.

Netflix оголосив, що центральну роль у новому сезоні відіграватимуть персонажі Кері Рассел (Кейт Вайлер), Руфуса Сьюелла ( Хей Вайлер), Еллісон Дженні ( Грейс Пенн) та Бредлі Вітфорд (Тодд Пенн).

Серіал "Дипломатка": що відомо

Серіал про американську дипломатку, дружину відомого політика, яка стає послом у Великій Британії. У розпал міжнародної кризи вона поєднує роботу з непростим сімейним життям.

У довгоочікуваному третьому сезоні серіалу посол Кейт Вайлер переживе особисту драму - отримати те, що хочеш. Вона звинуватила віце-президента Грейс Пенн у плануванні терористичної змови та зізналася, що прагне посади віце-президента.

Другий сезон завершився шокуючим і несподіваним завершенням. Після того, як Кейт зрозуміла, що віце-президент Пенн був причетний до нападу на британський військовий корабель у першому сезоні, у фіналі сезону чоловік Кейт, дипломат, Гел, зателефонував безпосередньо президенту Рейберну (Майкл Маккін), щоб розповісти йому про роль, яку зіграла Грейс. Ця новина стала настільки шоком для президента Рейберна, що він переніс серцевий напад і помер, а це означає, що Пенн тепер президент.

Офіційний сайт Netflix Tudum повідомляє, що виробництво 4-го сезону серіалу "Дипломатка" розпочнеться восени.

