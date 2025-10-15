"Ни один союз не длится вечно": сериал "Дипломатка" возвращается 16 октября
Киев • УНН
Третий сезон американского политического триллера "Дипломатка" выйдет на Netflix 16 октября. В новом сезоне посол Кейт Уайлер обвинит вице-президента Грейс Пенн в заговоре и будет стремиться к должности вице-президента.
Премьера третьего сезона американского сериала в жанре политический триллер "Дипломатка" (The Diplomat) состоится завтра, 16 октября, передает УНН.
Когда новый сезон "Дипломатки"
На стриминговом сервисе Netflix третий сезон "Дипломатки" выходит 16 октября.
Netflix объявил, что центральную роль в новом сезоне будут играть персонажи Кери Рассел (Кейт Уайлер), Руфуса Сьюэлла (Хей Уайлер), Эллисон Дженни (Грейс Пенн) и Брэдли Уитфорд (Тодд Пенн).
Сериал "Дипломатка": что известно
Сериал об американской дипломатке, жене известного политика, которая становится послом в Великобритании. В разгар международного кризиса она совмещает работу с непростой семейной жизнью.
В долгожданном третьем сезоне сериала посол Кейт Уайлер переживет личную драму - получить то, что хочешь. Она обвинила вице-президента Грейс Пенн в планировании террористического заговора и призналась, что стремится к должности вице-президента.
Второй сезон завершился шокирующим и неожиданным завершением. После того, как Кейт поняла, что вице-президент Пенн был причастен к нападению на британский военный корабль в первом сезоне, в финале сезона муж Кейт, дипломат, Хэл, позвонил непосредственно президенту Рейберну (Майкл Маккин), чтобы рассказать ему о роли, которую сыграла Грейс. Эта новость стала настолько шоком для президента Рейберна, что он перенес сердечный приступ и умер, а это означает, что Пенн теперь президент.
Официальный сайт Netflix Tudum сообщает, что производство 4-го сезона сериала "Дипломатка" начнется осенью.
Дополнение
