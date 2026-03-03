Жінка у Львові пошкодила лампадки під виставкою з портретами полеглих військовополонених, її знайшли - поліція
Київ • УНН
Поліція Львова притягнула до відповідальності 45-річну жінку за пошкодження лампадок біля меморіального музею. На неї складено адмінпротокол за дрібне хуліганство, вона вибачилася за вчинок.
Жінка у Львові пошкодила лампадки біля меморіального музею, її притягнули до відповідальності, повідомили у ГУНП у Львівській області у вівторок, пише УНН.
Деталі
2 березня до поліції надійшло повідомлення від директорки одного з меморіальних музеїв Львова про те, що 28 лютого невідома особа, перебуваючи на площі поруч із музейним комплексом, пошкодила лампадки, які знаходилися під виставкою з портретами загиблих українських військовополонених в окупованій Оленівці.
Поліцейські, як вказано, "встановили, що до вчинення правопорушення причетна 45-річна львів’янка".
Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол за ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Правопорушниця, як вказано, визнала свій проступок і попросила вибачення.
росіяни пошкодили зал слави музею у підніжжі "Батьківщини-матері" - міністр03.02.26, 09:45 • 3946 переглядiв