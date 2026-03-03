Женщина во Львове повредила лампадки под выставкой с портретами павших военнопленных, ее нашли - полиция

Женщина во Львове повредила лампадки возле мемориального музея, ее привлекли к ответственности, сообщили в ГУНП во Львовской области во вторник, пишет УНН.

Детали

2 марта в полицию поступило сообщение от директора одного из мемориальных музеев Львова о том, что 28 февраля неизвестное лицо, находясь на площади рядом с музейным комплексом, повредило лампадки, которые находились под выставкой с портретами погибших украинских военнопленных в оккупированной Еленовке.

Полицейские, как указано, "установили, что к совершению правонарушения причастна 45-летняя львовянка".

Правоохранители составили на женщину административный протокол по ст.173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание - наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Правонарушительница, как указано, признала свой проступок и попросила прощения.

