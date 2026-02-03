россияне повредили зал славы музея у подножия "Родины-матери" - министр

facebook.com/berezhna.tetyana

В результате атаки РФ есть повреждения Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента "Родина-мать", сообщила во вторник вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная в Facebook, пишет УНН.

Россияне повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента "Родина-мать" - написала Бережная.

По словам министра, это памятник науки и техники местного значения. "Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", - указала она.

Как отметила министр, на месте работают профильные службы – специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и первичную оценку нанесенного ущерба. "После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ", - указала глава Минкульта.

"Музей продолжает работу. Спасибо Силам обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия", - отметила она.

По данным главы Минкульта, с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. "Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества. В частности, через усиление санкций против России и предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны", - подчеркнула Бережная.

"Именно для системной работы по восстановлению и защите нашего наследия мы вместе с партнерами развиваем Украинский фонд культурного наследия. Как прозрачный международный инструмент восстановления, к которому присоединяются государства и институции, поддерживающие Украину. Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня", - указала министр.

